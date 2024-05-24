Усик після бою з Ф'юрі відлетів до Іспанії — він поїхав не відпочивати

Олександр Усик в академії дзюдо. Фото: скриншот

Після поєдинку проти Тайсона Ф'юрі в Саудівській Аравії абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик не затримався на Близькому Сході. Український боксер вирішив побачитися зі своїми дітьми.

Сини українського боксера живуть із бабусею в Іспанії, про що сам українець раніше повідомляв у коментарях ЗМІ, передає портал Новини.LIVE.

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Після бою з Ф'юрі Усик полетів до Іспанії, щоб зустрітися зі своїми синами Кирилом та Михайлом, які мешкають у Марбельї.

Після приїзду до Марбельї Олександр відвідав академію дзюдо, де тренуються сини.

Цікаво, що в Усиків-молодших дуже відомий в Україні тренер Іван Васильчук, який до повномасштабної війни активно вів свій блог на YouTube.

В академії дзюдо Васильчука Усика зустріли не лише вихованці, які переважно представляють українську діаспору, а й їхні батьки. Олександру подарували квіти, поспілкувалися з ним, і він провів роздачу автографів.

Вусік роздає автографи в академії дзюдо. Фото: скриншот

Ймовірно, що після Марбельї Усик найближчим часом відвідає Україну, де мешкають його дружина та доньки.

Зазначимо, що Усик став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з чотирма чемпіонськими поясами WBC, WBA, IBF, WBO. Останнім безперечним чемпіоном, але з трьома титулами, 1999 року був легендарний Леннокс Льюїс.

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