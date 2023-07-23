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Ферстаппен переміг на Гран-прі Угорщини та встановив унікальне досягнення

23 липня 2023 18:47
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ферстаппен переміг на Гран-прі Угорщини та встановив унікальне досягнення
Макс Ферстаппен відзначає історичну перемогу. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Перемога Макса Ферстаппена в черговому етапі Формули-1 дозволила його команді стати найсильнішою в 12-й раз поспіль, перекривши легендарний рекорд МакЛарен 1988 року. Ландо Норріс та Серхіо Перес також потрапили на п'єдестал.

Про рекорд на Хунгароринзі в матеріалі Новини.LIVE.

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Сезон 1988 став легкою прогулянкою для команди МакЛарен, тоді команда виграла 15 із 16 гонок, завоювавши 10 дублів та 25 подіумів із 32. Домінування перервалося лише одного разу, в Монці, коли лідирував Сенна та за півтора кола до фінішу потрапив в аварію, обганяючи Жана-Луї Шлессера, а Прост зійшов. Саме в тому сезоні пілоти МакЛарен 11 разів поспіль ставали переможцями. 35 років та цей рекорд було побито Ред Буллом.

Ферстаппен обійшов Хемілтона до першого повороту

В угорському етапі лідерство переможця кваліфікації Льюїса Хемілтона не тривало й до першого повороту. Макс Ферстаппен порівнявся із суперником, перебуваючи всередині, і спокійно вийшов уперед у першому повороті. Після цього голландець більше не поступався першою позицією і довів гонку до впевненої перемоги.

формула 1
Ферстаппен здобув 44 перемогу в кар'єрі. Фото: Reuters

Для пілота вона стала сьомою поспіль і 44-ю в кар'єрі. Вишенькою на торті для голландця став бонус за найкраще коло.

Щодо Хемілтона, то його неприємності після поразки від Ферстаппена зовсім не закінчилися: у наступних поворотах семиразового чемпіона випередив спочатку юний Оскар Піастрі, а потім інший гонщик МакЛарен Ландо Норріс.

Як й в шахах від дебюту залежала доля усієї дистанції. По ходу першої хвилі піт-стопів пізніша зупинка коштувала Піастрі другого місця — Норріс проскочив повз напарника в першому повороті і вийшов уперед.

формула 1
Ред Булл йде до рекорду. Фото: Reuters

Потім у боротьбу групи лідерів втрутився Серхіо Перес, який прорвався з дев'ятої стартової позиції. Старт на жорстких шинах Hard дозволив йому провести довгий перший відрізок, на 47-му колі мексиканець обігнав у першому повороті Піастрі, а потім по ходу других піт-стопів відставив позаду Хемілтона.

Наприкінці Перес навіть пробував наздогнати Норріса, але все ж таки залишився третім — це його другий подіум за шість останніх Гран-прі.

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