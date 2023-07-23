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Ферстаппен победил на Гран-при Венгрии и установил уникальное достижение

23 июля 2023 18:47
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ферстаппен победил на Гран-при Венгрии и установил уникальное достижение
Макс Ферстаппен отмечает историческую победу. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Победа Макса Ферстаппена в очередном этапе Формулы-1 позволила его команде стать сильнейшей в 12 раз подряд, перекрыв легендарный рекорд МакЛарен 1988 года. Ландо Норрис и Серхио Перес попали на пьедестал.

О рекорде на Хунгароринге в материале Новини.LIVE.

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Сезон 1988 стал легкой прогулкой для команды МакЛарен, тогда команда выиграла 15 из 16 гонок, завоевав 10 дублей и 25 подиумов из 32. Доминирование прервалось лишь однажды, в Монце, когда лидировал Сенна и за полтора круга до финиша шел. Именно в том сезоне пилоты МакЛарен 11 раз становились победителями. 35 лет и этот рекорд был побит Ред Буллом.

Ферстаппен обошел Хэмилтона до первого поворота

В венгерском этапе лидерство победителя квалификации Льюиса Хэмилтона не продолжалось и до первого поворота. Макс Ферстаппен поравнялся с соперником, находясь внутри и спокойно вышел вперед в первом повороте. После этого голландец больше не уступал первую позицию и довел гонку до уверенной победы.

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Ферстаппен одержал 44 победы в карьере. Фото: Reuters

Для пилота она стала седьмой подряд и 44-й в карьере. Вишенкой на торте для голландца стал бонус за лучший круг.

Относительно Хэмилтона его неприятности после поражения от Ферстаппена совсем не закончились: в следующих поворотах семикратного чемпиона опередил сначала юный Оскар Пиастри, а затем другой гонщик МакЛарен Ландо Норрис.

Как и в шахматах от дебюта зависела судьба всей дистанции. По ходу первой волны пит-стопов более поздняя остановка стоила Пиастри второго места — Норрис проскочил мимо напарника в первом повороте и вышел вперед.

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Ред Булл идет в рекорд. Фото: Reuters

Затем в борьбу группы лидеров вмешался прорвавшийся с девятой стартовой позиции Серхио Перес. Старт на жестких шинах Hard позволил ему провести длинный первый отрезок, на 47-м круге мексиканец обогнал в первом повороте Пиастри, а затем по ходу вторых пит-стопов отставил позади Хэмилтона.

В конце Перес даже пытался догнать Норриса, но все же остался третьим — это его второй подиум за последние шесть Гран-при.

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