ФІБА вирішила долю збірної Росії з баскетболу — чи команда поїде на Олімпіаду-2024

Олімпійські ігри — символ в Парижі. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) ухвалила рішення про долю участі збірної Росії з баскетболу в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Команда Зорана Лукіча не зможе взяти участь у відборі до Олімпіади, повідомляє офіційний Twitter-аккаунт ФІБА.

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Міжнародна федерація баскетболу взяла до уваги рекомендацію глави МОК Томаса Баха не забороняти російським та білоруським спортсменам участь в Іграх-2024, але ухвалила протилежне рішення. Російській баскетбольній збірній не буде у відборі на Олімпіаду у Парижі.

"Відповідно до рекомендацій МОК з приводу участі спортсменів з російським або білоруським паспортами у міжнародних змаганнях, опублікованих 28 березня, Виконавчий комітет ФІБА ухвалив рішення не допустити реєстрації чоловічої збірної Росії в олімпійських відбіркових турнірах ФІБА у 2023 році.

Болгарія, як наступна за рейтингом, європейська команда стане останньою збірною, яка візьме участь в олімпійських відбіркових турнірах ФІБА", — пояснили в організації.

Кваліфікація на Олімпіаду-2024

Було затверджено список учасників передкваліфікаційного олімпійського турніру. У відборі зіграють 28 команд, 16 із яких — національні збірні, які не зуміли подолати другий раунд кваліфікації на чемпіонат світу 2023 року. Решта учасників визначається за рейтингом збірних ФІБА серед збірних, які не пройшли у другий раунд кваліфікації ЧС-2023.

Європу представлять 16 збірних, Україна є у цьому списку. Передкваліфікаційний турнір на Олімпіаду-2024 пройде з 12 до 20 серпня 2023 року.

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