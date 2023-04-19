ФИБА решила судьбу сборной России по баскетболу — поедет ли команда на Олимпиаду-2024

Символ Олимпийских игр в Париже. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение о судьбе участия сборной России по баскетболу в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Команда Зорана Лукича не сможет принять участие в отборе к Олимпиаде, сообщает официальный Twitter-аккаунт ФИБА.

Читайте также:

Международная федерация баскетбола приняла во внимание рекомендацию главы МОК Томаса Баха не запрещать российским и белорусским спортсменам участие в Играх-2024, но приняла противоположное решение. Российской баскетбольной сборной не будет в отборе на Олимпиаду в Париже.

"В соответствии с рекомендациями МОК по поводу участия спортсменов с российским или белорусским паспортами в международных соревнованиях, опубликованных 28 марта, Исполнительный комитет ФИБА принял решение не допустить регистрации мужской сборной России в олимпийских отборочных турнирах ФИБА в 2023 году.

Болгария как следующая по рейтингу европейская команда станет последней сборной, которая примет участие в олимпийских отборочных турнирах ФИБА", — объяснили в организации.

Квалификация на Олимпиаду-2024

Был утвержден список участников предквалификационного олимпийского турнира. В отборе сыграют 28 команд, 16 из которых — национальные сборные, не сумевшие преодолеть второй раунд квалификации на чемпионат мира 2023 года. Остальные участники определяются по рейтингу сборных ФИБА среди сборных, не прошедших во второй раунд квалификации ЧМ-2023.

Европу представят 16 сборных, Украина есть в этом списке. Предквалификационный турнир на Олимпиаду-2024 пройдет с 12 по 20 августа 2023 года.

Напомним, бразилец Неймар показал свою беременную подругу, которая скоро родит ему второго сына.

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригес. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасным игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение.

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри.