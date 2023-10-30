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ФІФА на тривалий термін усунула "велелюбного" іспанця Рубіалеса

30 жовтня 2023 15:25
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Агабекян Карен
редактор
ФІФА на тривалий термін усунула "велелюбного" іспанця Рубіалеса
Колишній голова Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес. Фото: REUTERS/Susana Vera
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У ФІФА винесли вердикт у справі колишнього президента Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса. Раніше він поцілував футболістку своєї жіночої збірної після чемпіонату світу-2023.

Рубіалеса усунули на тривалий термін, повідомили у ФІФА.

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Покарання Рубіалеса

У ФІФА зібралася дисциплінарна комісія, яка розглянула інцидент та винесла свій вердикт.

З цього моменту Рубіалеса відсторонено від будь-якої діяльності у футболі терміном на три роки.

Крім покарання ФІФА справою Рубіалеса, в Іспанії зацікавлені силовики, які проводять розслідування. У прокуратурі звинуватили функціонера у сексуальному насильстві та примусі.

Раніше Рубіалес залишив свою посаду президента RFEF через резонанс і критику з боку громадськості та чиновників вищої ланки. Розібратися із функціонером вимагали в уряді Іспанії.

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