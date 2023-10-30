ФИФА на длительный срок отстранила "любвеобильного" испанца Рубиалеса

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес. Фото: REUTERS/Susana Vera

В ФИФА вынесли вердикт по делу бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса. Ранее он поцеловал футболистку своей женской сборной после чемпионата мира-2023.

Рубиалеса отстранили на длительный срок, сообщили в ФИФА.

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Наказание Рубиалеса

В ФИФА собралась дисциплинарная комиссия, которая рассмотрела инцидент и вынесла свой вердикт.

С этого момента Рубиалес отстранен от любой деятельности в футболе сроком на три года.

Кроме наказания ФИФА делом Рубиалеса в Испании заинтересованы силовики, которые проводят расследование. В прокуратуре обвинили функционера в сексуальном насилии и принуждении.

Ранее Рубиалес покинул свою должность президента RFEF из-за возникшего резонанса и критики со стороны общественности и чиновников высшего звена. Разобраться с функционером требовали в правительстве Испании.

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