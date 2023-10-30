Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow ФИФА на длительный срок отстранила "любвеобильного" испанца Рубиалеса arrow

ФИФА на длительный срок отстранила "любвеобильного" испанца Рубиалеса

30 октября 2023 15:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
ФИФА на длительный срок отстранила "любвеобильного" испанца Рубиалеса
Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес. Фото: REUTERS/Susana Vera
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В ФИФА вынесли вердикт по делу бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса. Ранее он поцеловал футболистку своей женской сборной после чемпионата мира-2023.

Рубиалеса отстранили на длительный срок, сообщили в ФИФА.

Читайте также:

Рубиалес всегда расцеловывал испанских футболисток, но лишь ситуация с Дженнифер Эрмосо вызвала резонанс.

Наказание Рубиалеса

В ФИФА собралась дисциплинарная комиссия, которая рассмотрела инцидент и вынесла свой вердикт.

С этого момента Рубиалес отстранен от любой деятельности в футболе сроком на три года.

Кроме наказания ФИФА делом Рубиалеса в Испании заинтересованы силовики, которые проводят расследование. В прокуратуре обвинили функционера в сексуальном насилии и принуждении.

Ранее Рубиалес покинул свою должность президента RFEF из-за возникшего резонанса и критики со стороны общественности и чиновников высшего звена. Разобраться с функционером требовали в правительстве Испании.

Напомним, бывший тренер "Шахтера" может заменить Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

Яремчук чаще играть в основе — тренер "Валенсии" назвал причину.

Жена Криштиану Роналду вышла на поле в тесных джинсах и вызвала восхищение болельщиков.

Сегодня пройдет церемония "Золотой мяч 2023" — где и когда смотреть награждение.

Усик может отобрать у Фюрера пояс WBC даже без боя — о чем идет речь.

Легионер "Динамо" вернется в киевский клуб несмотря на страх играть в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме