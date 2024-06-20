Україна змінила позицію у рейтингу збірних ФІФА після поразки на Євро-2024

Гравці збірної України. Фото: Reuters

Збірна України змінила позицію у рейтингу збірних FIFA після старту на Євро-2024 з футболу. Команда опустилась на дві позиції.

Відповідна інформація зʼявилась на офіційному ресурсі FIFA.

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Місце України у рейтингу FIFA

FIFA оновила рейтинг збірних з футболу після старту Чемпіонату Європи-2024. Україна опинилась на 24-му місці після поразки у першому матчі групового етапу турніру.

Ще на початку квітня Україна займала 22-ге місце після двох перемог у плей-оф раунді за право зіграти на чемпіонаті Європи. З того часу збірна провела два товариські матчі та один у рамках Євро-2024.

На першій позиції у рейтингу опинилась Аргентина, яка випереджає Францію та Бельгію.

Рейтинг FIFA. Фото: скриншот

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