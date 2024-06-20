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FIFA оновила рейтинги збірних — на якому місці Україна

20 червня 2024 16:27
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Україна змінила позицію у рейтингу збірних ФІФА після поразки на Євро-2024
Гравці збірної України. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Збірна України змінила позицію у рейтингу збірних FIFA після старту на Євро-2024 з футболу. Команда опустилась на дві позиції.

Відповідна інформація зʼявилась на офіційному ресурсі FIFA

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Місце України у рейтингу FIFA

FIFA оновила рейтинг збірних з футболу після старту Чемпіонату Європи-2024. Україна опинилась на 24-му місці після поразки у першому матчі групового етапу турніру. 

Ще на початку квітня Україна займала 22-ге місце після двох перемог у плей-оф раунді за право зіграти на чемпіонаті Європи. З того часу збірна провела два товариські матчі та один у рамках Євро-2024. 

На першій позиції у рейтингу опинилась Аргентина, яка випереджає Францію та Бельгію.  

Рейтинг FIFA
Рейтинг FIFA. Фото: скриншот

 

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рейтинг
Збірна України з футболу
Євро-2024
ФІФА

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