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FIFA обновила рейтинги сборных — на каком месте Украина

20 июня 2024 16:27
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Украина сменила позицию в рейтинге сборных ФИФА после поражения на Евро-2024
Игроки сборной Украины. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Сборная Украины сменила позицию в рейтинге сборных FIFA после старта на Евро-2024 по футболу. Команда опустилась на две позиции.

Соответствующая информация появилась на официальном ресурсе FIFA

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Место Украины в рейтинге FIFA

FIFA обновила рейтинг сборных по футболу после старта Чемпионата Европы-2024. Украина оказалась на 24 месте после поражения в первом матче группового этапа турнира.

Еще в начале апреля Украина занимала 22-е место после двух побед в плей-офф раунде за право сыграть на чемпионате Европы. С того времени сборная провела два товарищеских матча и один в рамках Евро-2024.

На первой позиции в рейтинге оказалась Аргентина, опережающая Францию и Бельгию.

Рейтинг FIFA
Рейтинг FIFA. Фото: скриншот

 

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рейтинг
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
ФИФА

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