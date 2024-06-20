Украина сменила позицию в рейтинге сборных ФИФА после поражения на Евро-2024

Игроки сборной Украины. Фото: Reuters

Сборная Украины сменила позицию в рейтинге сборных FIFA после старта на Евро-2024 по футболу. Команда опустилась на две позиции.

Соответствующая информация появилась на официальном ресурсе FIFA.

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Место Украины в рейтинге FIFA

FIFA обновила рейтинг сборных по футболу после старта Чемпионата Европы-2024. Украина оказалась на 24 месте после поражения в первом матче группового этапа турнира.

Еще в начале апреля Украина занимала 22-е место после двух побед в плей-офф раунде за право сыграть на чемпионате Европы. С того времени сборная провела два товарищеских матча и один в рамках Евро-2024.

На первой позиции в рейтинге оказалась Аргентина, опережающая Францию и Бельгию.

Рейтинг FIFA. Фото: скриншот

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