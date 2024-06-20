Украина сменила позицию в рейтинге сборных ФИФА после поражения на Евро-2024

FIFA обновила рейтинги сборных — на каком месте Украина
Сборная Украины сменила позицию в рейтинге сборных FIFA после старта на Евро-2024 по футболу. Команда опустилась на две позиции.
Соответствующая информация появилась на официальном ресурсе FIFA.
Место Украины в рейтинге FIFA
FIFA обновила рейтинг сборных по футболу после старта Чемпионата Европы-2024. Украина оказалась на 24 месте после поражения в первом матче группового этапа турнира.
Еще в начале апреля Украина занимала 22-е место после двух побед в плей-офф раунде за право сыграть на чемпионате Европы. С того времени сборная провела два товарищеских матча и один в рамках Евро-2024.
На первой позиции в рейтинге оказалась Аргентина, опережающая Францию и Бельгию.
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