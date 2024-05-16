ФІФА жорстко каратиме за жест уболівальників Шахтаря

Тарас Степаненко схрестив руки. Фото: "Шахтар"

У ФІФА вирішили посилити правила боротьби з расизмом. Згідно з останнім нововведенням, можуть постраждати клуби та вболівальники, які на це не заслуговують.

Проблеми можуть виникнути у таких клубів як донецький "Шахтар" та англійський "Вест Гем". Про посилення правил повідомив портал ВВС.

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У ФІФА презентували п'ятикомпонентний план проти расизму у футболі, який обговорять на щорічному конгресі.

У цьому плані суворі санкції, освітні програми та механізми для повідомлення про расистські інциденти.

Згідно з одним із пунктів плану, гравці зможуть повідомляти про расизм схрещеними руками. Цей жест також використовують уболівальники "Шахтаря" та "Вест Гема", логотипи яких мають схрещені молотки.

Інші компоненти плану:

Внесення расизму до дисциплінарних кодексів усіх членів ФІФА із суворими санкціями та призупиненням матчів.

Співпраця з освітніми установами для створення освітніх ініціатив.

Заклик до визнання расизму кримінальним злочином у всіх країнах та наполегливе застосування суворих санкцій.

Формування антирасистської комісії, до якої увійдуть колишні футболісти для нагляду за реалізацією плану.

Ця ініціатива з'явилася після серії інцидентів, включаючи образи Вінісіуса та інших гравців після фіналу Євро-2020.

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