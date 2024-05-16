ФІФА жорстко каратиме за жест уболівальників Шахтаря
У ФІФА вирішили посилити правила боротьби з расизмом. Згідно з останнім нововведенням, можуть постраждати клуби та вболівальники, які на це не заслуговують.
Проблеми можуть виникнути у таких клубів як донецький "Шахтар" та англійський "Вест Гем". Про посилення правил повідомив портал ВВС.
Боротьба з корупцією у ФІФА
У ФІФА презентували п'ятикомпонентний план проти расизму у футболі, який обговорять на щорічному конгресі.
У цьому плані суворі санкції, освітні програми та механізми для повідомлення про расистські інциденти.
Згідно з одним із пунктів плану, гравці зможуть повідомляти про расизм схрещеними руками. Цей жест також використовують уболівальники "Шахтаря" та "Вест Гема", логотипи яких мають схрещені молотки.
Інші компоненти плану:
- Внесення расизму до дисциплінарних кодексів усіх членів ФІФА із суворими санкціями та призупиненням матчів.
- Співпраця з освітніми установами для створення освітніх ініціатив.
- Заклик до визнання расизму кримінальним злочином у всіх країнах та наполегливе застосування суворих санкцій.
- Формування антирасистської комісії, до якої увійдуть колишні футболісти для нагляду за реалізацією плану.
Ця ініціатива з'явилася після серії інцидентів, включаючи образи Вінісіуса та інших гравців після фіналу Євро-2020.
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