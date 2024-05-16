Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow ФІФА жорстко каратиме за жест уболівальників Шахтаря arrow

ФІФА жорстко каратиме за жест уболівальників Шахтаря

16 травня 2024 22:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
ФІФА жорстко каратиме за жест уболівальників Шахтаря
Тарас Степаненко схрестив руки. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У ФІФА вирішили посилити правила боротьби з расизмом. Згідно з останнім нововведенням, можуть постраждати клуби та вболівальники, які на це не заслуговують.

Проблеми можуть виникнути у таких клубів як донецький "Шахтар" та англійський "Вест Гем". Про посилення правил повідомив портал ВВС.

Читайте також:
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко. Фото: AFP

Боротьба з корупцією у ФІФА

У ФІФА презентували п'ятикомпонентний план проти расизму у футболі, який обговорять на щорічному конгресі.

У цьому плані суворі санкції, освітні програми та механізми для повідомлення про расистські інциденти.

Згідно з одним із пунктів плану, гравці зможуть повідомляти про расизм схрещеними руками. Цей жест також використовують уболівальники "Шахтаря" та "Вест Гема", логотипи яких мають схрещені молотки.

Інші компоненти плану:

  • Внесення расизму до дисциплінарних кодексів усіх членів ФІФА із суворими санкціями та призупиненням матчів.
  • Співпраця з освітніми установами для створення освітніх ініціатив.
  • Заклик до визнання расизму кримінальним злочином у всіх країнах та наполегливе застосування суворих санкцій.
  • Формування антирасистської комісії, до якої увійдуть колишні футболісти для нагляду за реалізацією плану.

Ця ініціатива з'явилася після серії інцидентів, включаючи образи Вінісіуса та інших гравців після фіналу Євро-2020.

Нагадаємо, Роналду повертається до Європи і вже обрав новий клуб.

Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться.

Шовковський попросить Суркіса продати одного з футболістів "Динамо". 

"Жирона" продасть Довбика — відома вартість форварда.

Лунін може піти з "Реала" до принципового суперника мадридців.

футбол
расизм
ФК Шахтар
ФІФА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

16 травня 2024
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ