ФИФА будет жестко наказывать за жест болельщиков Шахтера

Тарас Степаненко скрестил руки. Фото: "Шахтер"

В ФИФА решили ужесточить правила борьбы с расизмом. Согласно с последним, могут пострадать клубы и болельщики, которые этого не заслуживают.

Проблемы могут возникнуть у таких клубов как донецкий "Шахтер" и английский "Вест Хэм". Об ужесточении правил сообщил портал BBC.

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В ФИФА представили пятикомпонентный план против расизма в футболе, который обсудят на ежегодном конгрессе.

В этом плане строгие санкции, образовательные программы и механизмы для сообщения о расистских инцидентах.

Согласно с одним из пунктов плана, игроки смогут сообщать о расизме скрещенными руками. Этот жест также используют болельщики "Шахтера" и "Вест Хэма", логотипы которых имеют скрещенные молотки.

Другие компоненты плана:

Внесение расизма в дисциплинарные кодексы всех членов ФИФА со строгими санкциями и приостановкой матчей.

Сотрудничество с образовательными учреждениями для создания образовательных инициатив.

Призыв к признанию расизма уголовным преступлением во всех странах и настойчивое применение строгих санкций.

Формирование антирасистской комиссии, в которую войдут бывшие футболисты для наблюдения за реализацией плана.

Эта инициатива появилась после серии инцидентов, включая оскорбления Винисиуса и других игроков после финала Евро-2020.

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