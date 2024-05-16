ФИФА будет жестко наказывать за жест болельщиков Шахтера
В ФИФА решили ужесточить правила борьбы с расизмом. Согласно с последним, могут пострадать клубы и болельщики, которые этого не заслуживают.
Проблемы могут возникнуть у таких клубов как донецкий "Шахтер" и английский "Вест Хэм". Об ужесточении правил сообщил портал BBC.
Борьба с коррупцией в ФИФА
В ФИФА представили пятикомпонентный план против расизма в футболе, который обсудят на ежегодном конгрессе.
В этом плане строгие санкции, образовательные программы и механизмы для сообщения о расистских инцидентах.
Согласно с одним из пунктов плана, игроки смогут сообщать о расизме скрещенными руками. Этот жест также используют болельщики "Шахтера" и "Вест Хэма", логотипы которых имеют скрещенные молотки.
Другие компоненты плана:
- Внесение расизма в дисциплинарные кодексы всех членов ФИФА со строгими санкциями и приостановкой матчей.
- Сотрудничество с образовательными учреждениями для создания образовательных инициатив.
- Призыв к признанию расизма уголовным преступлением во всех странах и настойчивое применение строгих санкций.
- Формирование антирасистской комиссии, в которую войдут бывшие футболисты для наблюдения за реализацией плана.
Эта инициатива появилась после серии инцидентов, включая оскорбления Винисиуса и других игроков после финала Евро-2020.
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