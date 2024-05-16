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ФИФА будет жестко наказывать за жест болельщиков Шахтера

16 мая 2024 22:45
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Агабекян Карен
редактор
ФИФА будет жестко наказывать за жест болельщиков Шахтера
Тарас Степаненко скрестил руки. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В ФИФА решили ужесточить правила борьбы с расизмом. Согласно с последним, могут пострадать клубы и болельщики, которые этого не заслуживают.

Проблемы могут возникнуть у таких клубов как донецкий "Шахтер" и английский "Вест Хэм". Об ужесточении правил сообщил портал BBC.

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко. Фото: AFP

Борьба с коррупцией в ФИФА

В ФИФА представили пятикомпонентный план против расизма в футболе, который обсудят на ежегодном конгрессе.

В этом плане строгие санкции, образовательные программы и механизмы для сообщения о расистских инцидентах.

Согласно с одним из пунктов плана, игроки смогут сообщать о расизме скрещенными руками. Этот жест также используют болельщики "Шахтера" и "Вест Хэма", логотипы которых имеют скрещенные молотки.

Другие компоненты плана:

  • Внесение расизма в дисциплинарные кодексы всех членов ФИФА со строгими санкциями и приостановкой матчей.
  • Сотрудничество с образовательными учреждениями для создания образовательных инициатив.
  • Призыв к признанию расизма уголовным преступлением во всех странах и настойчивое применение строгих санкций.
  • Формирование антирасистской комиссии, в которую войдут бывшие футболисты для наблюдения за реализацией плана.

Эта инициатива появилась после серии инцидентов, включая оскорбления Винисиуса и других игроков после финала Евро-2020.

Напомним, Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

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футбол
расизм
ФК Шахтер
ФИФА

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