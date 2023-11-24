Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Філатов розповів, чи відроджуватимуть ФК Дніпро arrow

Філатов розповів, чи відроджуватимуть ФК Дніпро

24 листопада 2023 17:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Філатов розповів, чи відроджуватимуть ФК Дніпро
Борис Філатов та керівник ДніпроОВА Сергій Лисак. Фото: https://t.me/borys_filatovv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про те, чи планується відродження у місті однойменного футбольного клубу. Чиновник пояснив, чому міський бюджет не зможе фінансувати цей проєкт.

Філатов поділився ставленням до спорту в цілому та до футболу зокрема в інтерв'ю "NV".

Читайте також:

Минулими вихідними ветерани "Дніпра" провели виставковий матч на честь 40-ї річниці першої перемоги в чемпіонаті СРСР. На поле вийшли Олег Протасов, Юрій Максимов, Олег Шелаєв та інші представники різних поколінь уславлених українських футболістів.

Юрій Максимов
Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов. Фото: УНІАН

"Дніпро" припинило своє існування влітку 2019 року. Новим головним міським клубом став "Дніпро-1", але багато вболівальників мріють про відродження того "Дніпра", який ще нещодавно грав у фіналі Ліги Європи.

Чи є майбутнє у "Дніпра"

Мер міста Борис Філатов зізнався у тому, що йому байдужий футбол. Найближчим часом він не шукатиме меценатів, які змогли б допомогти відродити один із найславетніших клубів України.

"Я абсолютно байдужий до футболу. Як спорт, як час проведення дозвілля — це чудово. Але, крім того, що я абсолютно холодно ставлюся до спорту, я ще і як міський голова абсолютно прохолодний до проблематики футбольного клубу.

Багато хто до мене звертався у певний період: треба відродити клуб як муніципальну освіту. По-перше, це неможливо. По-друге, я таки вважаю, що ця клубна історія — іграшка для багатих. Тому місто не може цю історію на собі тягнути", — розповів Борис Філатов.

Водночас міський голова бажає успіхів клубу "Дніпро-1" та мріє, щоб підопічні Юрія Максимова пробилися до Ліги чемпіонів. Це принесе місту величезну користь.

Нагадаємо, Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року. 

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику.

Зінченко дедалі ближче до відходу з "Арсеналу" — з'явився ще один претендент на гравця. 

"Динамо" розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського.

Суркіс розповів, коли піде з посади президента "Динамо".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув - 80x80

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі