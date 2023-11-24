Філатов розповів, чи відроджуватимуть ФК Дніпро

Борис Філатов та керівник ДніпроОВА Сергій Лисак. Фото: https://t.me/borys_filatovv/

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про те, чи планується відродження у місті однойменного футбольного клубу. Чиновник пояснив, чому міський бюджет не зможе фінансувати цей проєкт.

Філатов поділився ставленням до спорту в цілому та до футболу зокрема в інтерв'ю "NV".

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Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов. Фото: УНІАН

"Дніпро" припинило своє існування влітку 2019 року. Новим головним міським клубом став "Дніпро-1", але багато вболівальників мріють про відродження того "Дніпра", який ще нещодавно грав у фіналі Ліги Європи.

Чи є майбутнє у "Дніпра"

Мер міста Борис Філатов зізнався у тому, що йому байдужий футбол. Найближчим часом він не шукатиме меценатів, які змогли б допомогти відродити один із найславетніших клубів України.

"Я абсолютно байдужий до футболу. Як спорт, як час проведення дозвілля — це чудово. Але, крім того, що я абсолютно холодно ставлюся до спорту, я ще і як міський голова абсолютно прохолодний до проблематики футбольного клубу.

Багато хто до мене звертався у певний період: треба відродити клуб як муніципальну освіту. По-перше, це неможливо. По-друге, я таки вважаю, що ця клубна історія — іграшка для багатих. Тому місто не може цю історію на собі тягнути", — розповів Борис Філатов.

Водночас міський голова бажає успіхів клубу "Дніпро-1" та мріє, щоб підопічні Юрія Максимова пробилися до Ліги чемпіонів. Це принесе місту величезну користь.

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