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Филатов рассказал, будут ли возрождать ФК Днепр

24 ноября 2023 17:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Филатов рассказал, будут ли возрождать ФК Днепр
Борис Филатов и руководитель ДнепрОГА Сергей Лисак. Фото: https://t.me/borys_filatovv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Городской глава Днепра Борис Филатов рассказал о том, планируется ли возрождение в городе одноименного футбольного клуба. Чиновник объяснил, почему городской бюджет не сможет финансировать этот проект. 

Филатов поделился отношение к спорту в целом и к футболу в частности в интервью "Новому времени". 

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Юрий Максимов
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов. Фото: УНИАН

"Днепр" прекратил свое существование летом 2019 года. Новым главным городским клубом стал "Днепр-1", но многие болельщики мечтают о возрождении того "Днепра", который еще не так давно играл в финале Лиги Европы. 

Есть ли будущее у "Днепра"

Мэр города Борис Филатов признался в том, что ему безразличен футбол. В ближайшее время он не будет искать меценатов, который смогли бы помочь возродить один из самых славных клубов Украины. 

"Я абсолютно равнодушен к футболу. Как спорт, как время проведения досуга — это прекрасно. Но, кроме того, что я абсолютно холодно отношусь к спорту, я еще и как городской голова абсолютно прохладен к проблематике футбольного клуба.

Многие ко мне обращались в определенный период: нужно возродить клуб как муниципальное образование. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, я все-таки считаю, что эта клубная история — игрушка для богатых. Поэтому город не может эту историю на себе тянуть", — рассказал Борис Филатов.

Вместе с тем городской глава желает успехов клубу "Днепр-1" и мечтает, чтобы подопечные Юрия Максимова пробились в Лигу чемпионов. Это принесет городу огромную пользу.

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