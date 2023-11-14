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Фіналіст Ліги чемпіонів готується купити Довбика влітку 2024 року

14 листопада 2023 07:55
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Агабекян Карен
редактор
Фіналіст Ліги чемпіонів готується купити Довбика влітку 2024 року
Артем Довбик. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Італійський "Інтер" вже тривалий час цікавиться українським форвардом Артемом Довбиком. Тому вони добре його вивчили й внесли в шорт-лист.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко, який посилається на власні поінформовані джерела.

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Довбик може переїхати до лідера Серії А

За словами Вацка, Довбик міг перейти в "Інтер" ще в літку цього року, але через фінансовий стан вони безплатно підписали вільного агента Маркуса Тюрама та орендували Марко Арнаутовича у "Болоньї".

Оскільки обидва трансфери не виправдали себе, а Довбик розкрився у "Жироні", то "Інтер" збирає кошти, щоб наступного літа викупити українського нападника.

"Те, що Довбик у шорт-листі "Інтера" я знаю точно. І що вони розглядають можливість його підписання наступного літа — у мене теж є така інформація. І для Довбика це теж виставка. "Жирона" — клуб, який не затримує в себе футболістів. Вони їх продають і за це живуть", — сказав Вацко.

Зазначимо, що "Жирона" просить за Довбика 30 млн євро.

Артем влітку перейшов із "Дніпра-1" в "Жирону" за 8 млн євро. В чемпіонаті Іспанії Артем забив 7 голів та зробив 5 асистів в 13 матчах.

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