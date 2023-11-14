Финалист Лиги чемпионов готовится купить Довбика летом 2024 года

Артем Довбик. Фото: скриншот

Итальянский "Интер" уже долгое время интересуется украинским форвардом Артемом Довбиком. Поэтому они его хорошо изучили и внесли в шорт-лист.

Об этом сообщил журналист Виктор Вацко, ссылающийся на собственные информированные источники.

Читайте также:

На форварда испанской "Жироны" претендуют мадридский "Атлетико", а также итальянские "Милан" и "Интер".

Довбик может переехать к лидеру Серии А

По словам Вацко, Довбик мог перейти в "Интер" еще летом этого года, но из-за финансового состояния они бесплатно подписали свободного агента Маркуса Тюрама и арендовали Марка Арнаутовича в "Болонье".

Поскольку оба трансфера не оправдали себя, а Довбик открылся в "Жироне", то "Интер" собирает средства, чтобы следующим летом выкупить украинского нападающего.

"То, что Довбик в шорт-листе "Интера", я знаю точно. И что они рассматривают возможность его подписания следующим летом — у меня тоже есть такая информация. И для Довбика это тоже выставка. "Жирона" — клуб, который не задерживает в себя футболистов. Они их продают и за это живут", — сказал Вацко.

Отметим, что "Жирона" просит за Довбика 30 млн евро.

Артем летом перешел из "Днепра-1" в "Жирону" за 8 млн евро. В чемпионате Испании Артем забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.

Напомним, Шапаренко снова травмировался, когда игрок вернется на поле.

Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии.

Кривенцов устроил драку перед увольнением из "Зари".

Дубинчак рассказал, что именно Шовковский сменил в игре "Динамо".

Гвардиола оценил игру Мудрика после неудачи с "Челси".