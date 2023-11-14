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Финалист Лиги чемпионов готовится купить Довбика летом 2024 года

14 ноября 2023 07:55
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Агабекян Карен
редактор
Финалист Лиги чемпионов готовится купить Довбика летом 2024 года
Артем Довбик. Фото: скриншот
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Агабекян Карен
редактор

Итальянский "Интер" уже долгое время интересуется украинским форвардом Артемом Довбиком. Поэтому они его хорошо изучили и внесли в шорт-лист.

Об этом сообщил журналист Виктор Вацко, ссылающийся на собственные информированные источники.

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Довбик может переехать к лидеру Серии А

По словам Вацко, Довбик мог перейти в "Интер" еще летом этого года, но из-за финансового состояния они бесплатно подписали свободного агента Маркуса Тюрама и арендовали Марка Арнаутовича в "Болонье".

Поскольку оба трансфера не оправдали себя, а Довбик открылся в "Жироне", то "Интер" собирает средства, чтобы следующим летом выкупить украинского нападающего.

"То, что Довбик в шорт-листе "Интера", я знаю точно. И что они рассматривают возможность его подписания следующим летом — у меня тоже есть такая информация. И для Довбика это тоже выставка. "Жирона" — клуб, который не задерживает в себя футболистов. Они их продают и за это живут", — сказал Вацко.

Отметим, что "Жирона" просит за Довбика 30 млн евро.

Артем летом перешел из "Днепра-1" в "Жирону" за 8 млн евро. В чемпионате Испании Артем забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.

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