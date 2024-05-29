Фіорентина контролює фінал Ліги конференцій, але Олімпіакос витримує
У Греції в ці хвилини проходить фінал Ліги конференцій. У цьому матчі "Олімпіакос" грає проти італійської "Фіорентини".
Команди зіграли перший безгольовий тайм, повідомив портал Новини LIVE.
All square at the break in Athens... #UECLfinal pic.twitter.com/R1nhzrd4A1— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 29, 2024
"Олімпіакос" — "Фіорентина"
У першому таймі італійці частіше контролювали м'яч і більше били по воротах дев'ять ударів проти двох у греків. При цьому "Олімпіакос" має стільки ж ударів у площину — по два у команд.
У Лізі конференцій "Олімпіакос" вибив у плей-офф угорський "Ференцварош", ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів, "Фенербахче", а у півфіналі греки двічі перемогли "Астон Віллу".
"Фіорентина" у плей-офф пройшла ізраїльський "Маккабі" Хайфа, чеську "Вікторію" Пльзень та бельгійський "Брюгге".
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