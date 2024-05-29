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Фіорентина контролює фінал Ліги конференцій, але Олімпіакос витримує

29 травня 2024 23:06
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Агабекян Карен
редактор
Фіорентина контролює фінал Ліги конференцій, але Олімпіакос витримує
Матч "Олімпіакос" — "Фіорентина". Фото: x.com/europacnfleague
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Греції в ці хвилини проходить фінал Ліги конференцій. У цьому матчі "Олімпіакос" грає проти італійської "Фіорентини".

Команди зіграли перший безгольовий тайм, повідомив портал Новини LIVE.

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У першому таймі італійці частіше контролювали м'яч і більше били по воротах дев'ять ударів проти двох у греків. При цьому "Олімпіакос" має стільки ж ударів у площину — по два у команд.

У Лізі конференцій "Олімпіакос" вибив у плей-офф угорський "Ференцварош", ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів, "Фенербахче", а у півфіналі греки двічі перемогли "Астон Віллу".

"Фіорентина" у плей-офф пройшла ізраїльський "Маккабі" Хайфа, чеську "Вікторію" Пльзень та бельгійський "Брюгге".

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