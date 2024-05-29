Олімпіакос — Фіорентина — стартові склади на фінал Ліги конференцій
На "ОРАР-Арені" пройде матч фіналу Ліги конференцій. В цій грі грецький "Олімпіакос" зустрінеться з італійською "Фіорентиною".
Перед матчем команди представили стартові склади на матч, передає портал Новини.LIVE.
Warm up🔥💜⚜️#forzaviola #fiorentina #uecl #ueclfinal pic.twitter.com/N6tGgjnXOi— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 29, 2024
Стартові склади на матч "Олімпіакос" — "Фіорентина"
У Лізі конференцій вибив у плей-оф угорський "Ференцварош", ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів, "Фенербахче", а у півфіналі греки двічі перемогли "Астон Віллу".
"Фіорентина" в плей-оф пройшла "Маккабі" Хайфу, чешську "Вікторію" та бельгійський "Брюгге".
"Олімпіакос": Цолакіс — Родіней, Рецос, Карму, Ортега — Ессе, Іборра — Поденсе, Чікінью, Фортуніс — Ель-Каабі
Запасні: Пасхалакіс, Пападудіс, Кіні, Річардс, Ндой, Александропулос, Карвалью, Орта, Ель Арабіи, Масурас, Йоветич
"Фіорентина": Терраччано — Кордеро, Міленкович, Мартінес Кварта, Бірагі — Артур Мело, Мандрагора — Гонсалес, Бонавентура, Куаме — Белотті
Запасні: Крістенсен, Раньєрі, Давіде Фараоні, Кайоде, Парізі, Інфантіно, Джозеф Дункан, Барак, Лопес, Іконе, Нзола, Бельтран
Фінал Ліги конференцій розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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