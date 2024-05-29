Олімпіакос — Фіорентина — стартові склади на фінал Ліги конференцій

Стадион финала и кубок Лиги Европы. Фото: УЕФА

На "ОРАР-Арені" пройде матч фіналу Ліги конференцій. В цій грі грецький "Олімпіакос" зустрінеться з італійською "Фіорентиною".

Перед матчем команди представили стартові склади на матч, передає портал Новини.LIVE.

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Стартові склади на матч "Олімпіакос" — "Фіорентина"

У Лізі конференцій вибив у плей-оф угорський "Ференцварош", ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів, "Фенербахче", а у півфіналі греки двічі перемогли "Астон Віллу".

"Фіорентина" в плей-оф пройшла "Маккабі" Хайфу, чешську "Вікторію" та бельгійський "Брюгге".

"Олімпіакос": Цолакіс — Родіней, Рецос, Карму, Ортега — Ессе, Іборра — Поденсе, Чікінью, Фортуніс — Ель-Каабі

Запасні: Пасхалакіс, Пападудіс, Кіні, Річардс, Ндой, Александропулос, Карвалью, Орта, Ель Арабіи, Масурас, Йоветич

"Фіорентина": Терраччано — Кордеро, Міленкович, Мартінес Кварта, Бірагі — Артур Мело, Мандрагора — Гонсалес, Бонавентура, Куаме — Белотті

Запасні: Крістенсен, Раньєрі, Давіде Фараоні, Кайоде, Парізі, Інфантіно, Джозеф Дункан, Барак, Лопес, Іконе, Нзола, Бельтран

Фінал Ліги конференцій розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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