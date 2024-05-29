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Олимпиакос — Фиорентина — стартовые составы на финал Лиги конференций

29 мая 2024 21:38
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Агабекян Карен
редактор
Олимпиакос — Фиорентина — стартовые составы на финал Лиги конференций
Стадион финала и кубок Лиги Европы. Фото: УЕФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На "ОРАР-Арене" пройдет матч финала Лиги конференций. В этой игре греческий "Олимпиакос" встретится с итальянской "Фиорентиной".

Перед матчем команды представили стартовые составы на матч, передает портал Новини.LIVE.

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В Лиге конференций выбил в плей-офф венгерский "Ференцварош", израильский "Маккаби" Тель-Авив, "Фенербахче", а в полуфинале греки дважды победили "Астон Виллу".

"Фиорентина" в плей-офф прошла "Маккаби" Хайфу, чешскую "Викторию" и бельгийский "Брюгге".

"Олимпиакос": Цолакис — Родиней, Рецос, Карму, Ортега — Эссе, Иборра — Поденсе, Чикинью, Фортунис — Эль-Кааби

Запасные: Пасхалакис, Пападудис, Кини, Ричардс, Ндой, Александропулос, Карвалью, Орта, Эль Арабия, Масурас, Йоветич

"Фиорентина": Терраччано — Кордеро, Миленкович, Мартинес Кварта, Бираги — Артур Мело, Мандрагора — Гонсалес, Бонавентура, Куаме — Белотти

Запасные: Кристенсен, Раньери, Давиде Фараони, Кайоде, Паризи, Инфантино, Джозеф Дункан, Барак, Лопес, Иконе, Нзола, Бельтран

Финал Лиги конференций начнется в 22:00 по киевскому времени.

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