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Олимпиакос — Фиорентина — букмекеры назвали фаворита финала Лиги Конференций

29 мая 2024 11:08
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Олимпиакос — Фиорентина — букмекеры назвали фаворита финала Лиги Конференций
Футболисты "Фиорентины" празднуют выход в финал Лиги Конференций. Фото: Reuters/Yves Herman
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В финале Лиги Конференций сыграют греческий "Олимпиакос" и итальянская "Фиорентина". Букмекеры назвали фаворита этого противостояния. 

Обе команды забивают и пропускают много голов, а значит поединок может получиться зрелищным, сообщает портал Новини.LIVE. 

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"Олимпиакос" не сумел добиться успеха в национальном чемпионате, но дошел до финала другого еврокубкового турнира. Игрой греческой команды руководит испанец Хосе Луис Мендилибар, который год назад помог "Севилье" завоевать Лигу Европы. 

"Фиорентина" попробует выиграть Лигу Конференций со второй попытки. Год назад итальянская команда тоже пробилась в финал этого турнира, но уступила английскому "Вест Хэму" (1:2), пропустив решающий гол в самом конце матча. 

Олимпиакос
Игроки "Олимпиакоса" благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Ставки и прогноз на матч "Олимпиакос" — "Фиорентина" 

Финал Лиги Конференций пройдет в Афинах на стадионе "ОПАП Арена", которая является домашней для клуба АЕК. Болельщики этой команды придут на игру, чтобы поддержать итальянскую команду и увидеть фиаско своего принципиального соперника. 

"Фиорентина" два сезона подряд занимает место в середине турнирной таблицы Серии А. "Скуадра Виола" играет непредсказуемо, но почти в каждом матче забивает больше двух голов. 

В трех предыдущих поединках "Фиорентина" первой забивала гол. Ставка на это в финале Лиги Конференций идет с коэффициентом 2.04. На победу "Олимпиакоса" букмекеры предлагают коэффициент 3.15. Ничью оценивается коэффициентом 3.35. Ставка на победу "Фиорентины" идет с коэффициентом 2.42. Прогноз в пользу варианта "Тотал больше 2,5 гола" доступен с коэффициентом 2.14. 

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Лига Конференций
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