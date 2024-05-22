Раньери объяснил решение завершить карьеру тренера

Клаудио Раньери во время матча "Кальяри" с "Интером". Фото: Reuters/Claudia Greco

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери объявил об уходе на пенсию. Он досрочно уйдет из клуба "Кальяри".

Раньери сумел помочь "островитянам" сохранить прописку в Серии А, сообщает Sky Sport Italia.

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Клаудио Раньери принял решение завершить карьеру тренера, которая продлилась 38 лет. Итальянский специалист работал с 20 разными командами из четырех чемпионатов, а также руководил игрой сборной Греции.

Клаудио Раньери благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/donranieri/

Что Раньери сказал болельщикам

Последним клубом в карьере итальянского специалиста оказался "Кальяри", в котором он когда-то начал профессиональную карьеру. В прошлом сезоне Раньери вывел "островитян" в Серию А, а в нынешней кампании помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе. У тренера оставался год по контракту с клубом, но стороны договорились о досрочном расторжении соглашения.

"Наступает момент, когда понимаешь, что пришло время остановиться. Я стал слишком сентиментальным. Всегда любил и буду любить футбол, но сейчас мне хочется больше времени проводить с семьей. Я горжусь тем, чего мы добились с "Кальяри" и буду поддерживать этот клуб и дальше. Но теперь уже в качестве болельщика", — рассказал Раньери.

Главным достижением в карьере тренера стал чемпионский титул в Англии, который он завоевал с "Лестером" в сезоне 2015/2016. Помимо этого в коллекции Раньери есть Кубок Италии с "Фиорентиной" и Кубок Испании с "Валенсией".

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