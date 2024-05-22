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Раньери объяснил решение завершить карьеру тренера

22 мая 2024 09:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Раньери объяснил решение завершить карьеру тренера
Клаудио Раньери во время матча "Кальяри" с "Интером". Фото: Reuters/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери объявил об уходе на пенсию. Он досрочно уйдет из клуба "Кальяри". 

Раньери сумел помочь "островитянам" сохранить прописку в Серии А, сообщает Sky Sport Italia.

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Клаудио Раньери принял решение завершить карьеру тренера, которая продлилась 38 лет. Итальянский специалист работал с 20 разными командами из четырех чемпионатов, а также руководил игрой сборной Греции. 

Клаудио Раньери
Клаудио Раньери благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/donranieri/

Что Раньери сказал болельщикам 

Последним клубом в карьере итальянского специалиста оказался "Кальяри", в котором он когда-то начал профессиональную карьеру. В прошлом сезоне Раньери вывел "островитян" в Серию А, а в нынешней кампании помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе. У тренера оставался год по контракту с клубом, но стороны договорились о досрочном расторжении соглашения. 

"Наступает момент, когда понимаешь, что пришло время остановиться. Я стал слишком сентиментальным. Всегда любил и буду любить футбол, но сейчас мне хочется больше времени проводить с семьей. Я горжусь тем, чего мы добились с "Кальяри" и буду поддерживать этот клуб и дальше. Но теперь уже в качестве болельщика", — рассказал Раньери. 

Главным достижением в карьере тренера стал чемпионский титул в Англии, который он завоевал с "Лестером" в сезоне 2015/2016. Помимо этого в коллекции Раньери есть Кубок Италии с "Фиорентиной" и Кубок Испании с "Валенсией". 

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спорт
футбол
Серия А
тренер
Клаудио Раньери

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