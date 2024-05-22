Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Раньєрі пояснив рішення завершити кар'єру тренера arrow

Раньєрі пояснив рішення завершити кар'єру тренера

22 травня 2024 09:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Раньєрі пояснив рішення завершити кар'єру тренера
Клаудіо Раньєрі під час матчу "Кальярі" з "Інтером". Фото: Reuters/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий італійський тренер Клаудіо Раньєрі оголосив про відхід на пенсію. Він достроково залишить клуб "Кальярі".

Раньєрі зумів допомогти "острів'янам" зберегти прописку в Серії А, повідомляє Sky Sport Italia.

Читайте також:

Клаудіо Раньєрі вирішив завершити кар'єру тренера, яка тривала 38 років. Італійський фахівець працював із 20 різними командами з чотирьох чемпіонатів, а також керував грою збірної Греції.

Клаудіо Раньєрі
Клаудіо Раньєрі дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/donranieri/

Що Раньєрі сказав уболівальникам

Останнім клубом у кар'єрі італійського фахівця виявився "Кальярі", в якому він колись розпочав професійну кар'єру. Минулого сезону Раньєрі вивів "острів'ян" у Серію А, а в нинішній кампанії допоміг команді зберегти прописку в елітному дивізіоні. У тренера залишався рік за контрактом із клубом, але сторони домовилися про дострокове розірвання угоди.

"Настає момент, коли розумієш, що настав час зупинитися. Я став занадто сентиментальним. Завжди любив і любитиму футбол, але зараз мені хочеться більше часу проводити з сім'єю. Я пишаюся тим, чого ми досягли з "Кальярі" і підтримуватиму цей клуб і далі. Але тепер уже як уболівальник", — розповів Раньєрі.

Головним досягненням у кар'єрі тренера став чемпіонський титул в Англії, який він завоював із "Лестером" у сезоні 2015/2016. Крім цього в колекції Раньєрі є Кубок Італії з "Фіорентиною" та Кубок Іспанії з "Валенсією".

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Лунін більше не зіграє цього сезону — Анчелотті ухвалив рішення.

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

Бензема повертається до Європи — Карім уже обрав клуб. 

"Динамо" влітку продасть Шапаренка — де гратиме Микола. 

спорт
футбол
Серія А
тренер
Клаудіо Раньєрі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ