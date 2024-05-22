Раньєрі пояснив рішення завершити кар'єру тренера

Клаудіо Раньєрі під час матчу "Кальярі" з "Інтером". Фото: Reuters/Claudia Greco

Відомий італійський тренер Клаудіо Раньєрі оголосив про відхід на пенсію. Він достроково залишить клуб "Кальярі".

Раньєрі зумів допомогти "острів'янам" зберегти прописку в Серії А, повідомляє Sky Sport Italia.

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Клаудіо Раньєрі вирішив завершити кар'єру тренера, яка тривала 38 років. Італійський фахівець працював із 20 різними командами з чотирьох чемпіонатів, а також керував грою збірної Греції.

Клаудіо Раньєрі дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/donranieri/

Що Раньєрі сказав уболівальникам

Останнім клубом у кар'єрі італійського фахівця виявився "Кальярі", в якому він колись розпочав професійну кар'єру. Минулого сезону Раньєрі вивів "острів'ян" у Серію А, а в нинішній кампанії допоміг команді зберегти прописку в елітному дивізіоні. У тренера залишався рік за контрактом із клубом, але сторони домовилися про дострокове розірвання угоди.

"Настає момент, коли розумієш, що настав час зупинитися. Я став занадто сентиментальним. Завжди любив і любитиму футбол, але зараз мені хочеться більше часу проводити з сім'єю. Я пишаюся тим, чого ми досягли з "Кальярі" і підтримуватиму цей клуб і далі. Але тепер уже як уболівальник", — розповів Раньєрі.

Головним досягненням у кар'єрі тренера став чемпіонський титул в Англії, який він завоював із "Лестером" у сезоні 2015/2016. Крім цього в колекції Раньєрі є Кубок Італії з "Фіорентиною" та Кубок Іспанії з "Валенсією".

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