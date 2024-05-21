Почеттіно визначився, чи залишиться в Челсі

Головний тренер Маурісіо Почеттіно. Фото: ФК Челсі

Головний тренер лондонського "Челсі" Маурісіо Почеттіно розглядає можливість залишити свою посаду у клубі. Офіційного рішення щодо зміни команди ще немає.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Talksport.

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В інформації видання йдеться, що Почеттіно планує розглянути можливість залишити тренерське крісло у "Челсі" за умови, якщо йому не буде надано більшого впливу на трансферну політику клубу.

Відомо, що аргентинець повинен найближчим часом зустрітись із співвласниками клубу Тоддом Болі та Бехдадом Егбалі, щоб переглянути сезон і обговорити плани "синіх" на літо, адже контракт Поччетіно завершується влітку 2025 року.

Раніше у ЗМІ з'являлась інформація про те, що Маурісіо Почеттіно був розчарований тим, що не брав участі у вербуванні гравців упродовж двох останніх трансферних вікон.

Крім цього, працювати із Почеттіно бажає "Манчестер Юнайтед". Якщо тренер покине "Челсі" на співпрацю із ними будуть націлені й інші великі європейські клуби.

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