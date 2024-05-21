Почеттино определился, останется ли в Челси
Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино рассматривает возможность покинуть свой пост в клубе. Официального решения по смене команды еще нет.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Talksport.
Будущее Почеттино в Челси
В информации издания говорится, что Почеттино планирует рассмотреть возможность оставить тренерское кресло в "Челси" при условии, если ему не будет оказано большее влияние на трансферную политику клуба.
Известно, что аргентинец должен в ближайшее время встретиться с совладельцами клуба Тоддом Боли и Бехдадом Эгбали, чтобы посмотреть сезон и обсудить планы "синих" на лето, ведь контракт Поччетино завершается летом 2025 года.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Маурисио Почеттино был разочарован тем, что не участвовал в вербовке игроков в течение двух последних трансферных окон.
Кроме этого, работать с Почеттино хочет "Манчестер Юнайтед". Если тренер покинет "Челси" на сотрудничество с ними, будут нацелены и другие крупные европейские клубы.
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