Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Почеттино определился, останется ли в Челси arrow

Почеттино определился, останется ли в Челси

21 мая 2024 16:59
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Почеттино определился, останется ли в Челси
Главный тренер Маурисио Почеттино. Фото: ФК Челси
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино рассматривает возможность покинуть свой пост в клубе. Официального решения по смене команды еще нет.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Talksport.

Читайте также:

Будущее Почеттино в Челси

В информации издания говорится, что Почеттино планирует рассмотреть возможность оставить тренерское кресло в "Челси" при условии, если ему не будет оказано большее влияние на трансферную политику клуба.

Известно, что аргентинец должен в ближайшее время встретиться с совладельцами клуба Тоддом Боли и Бехдадом Эгбали, чтобы посмотреть сезон и обсудить планы "синих" на лето, ведь контракт Поччетино завершается летом 2025 года.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Маурисио Почеттино был разочарован тем, что не участвовал в вербовке игроков в течение двух последних трансферных окон.

Кроме этого, работать с Почеттино хочет "Манчестер Юнайтед". Если тренер покинет "Челси" на сотрудничество с ними, будут нацелены и другие крупные европейские клубы.

Напомним, Лунин больше не сыграет в этом сезоне — Анчелотти принял решение.

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

Шовковский кардинально изменит состав "Динамо" — что известно.

Бензема возвращается в Европу — Карим уже выбрал клуб.

Холифилд объяснил, чем Усик его удивил в бою с Фьюри. 

Лунин станет игроком известного клуба — "Реал" не сможет удержать украинца.

футбол
Манчестер Юнайтед
Челси
Маурисио Почеттино
тренер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном