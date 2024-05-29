Олімпіакос — Фіорентина — букмекери назвали фаворита фіналу Ліги Конференцій

Футболісти "Фіорентини" відзначають вихід у фінал Ліги Конференцій. Фото: Reuters/Yves Herman

У фіналі Ліги Конференцій зіграють грецький "Олімпіакос" та італійська "Фіорентина". Букмекери назвали фаворита цього протистояння.

Обидві команда забивають і пропускають багато голів, а значить поєдинок може стати видовищним, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Олімпіакос" не зумів досягти успіху в національному чемпіонаті, але дійшов до фіналу іншого єврокубкового турніру. Грою грецької команди керує іспанець Хосе Луїс Менділібар, який рік тому допоміг "Севільї" завоювати Лігу Європи.

"Фіорентина" спробує виграти Лігу Конференцій із другої спроби. Рік тому італійська команда теж пробилася у фінал цього турніру, але поступилася англійському "Вест Гему" (1:2), пропустивши вирішальний гол наприкінці матчу.

Гравці "Олімпіакоса" дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Ставки та прогноз на матч "Олімпіакос" — "Фіорентина"

Фінал Ліги Конференцій пройде в Афінах на стадіоні "ОПАП Арена", яка є домашньою для клубу АЕК. Вболівальники цієї команди прийдуть на гру, щоб підтримати італійську команду та побачити фіаско свого принципового суперника.

"Фіорентина" два сезони поспіль посідає місце у середині турнірної таблиці Серії А. "Скуадра Віола" грає непередбачено, але майже в кожному матчі забиває більш як два голи.

У трьох попередніх поєдинках "Фіорентина" першою забивала гол. Ставка цього у фіналі Ліги Конференцій йде з коефіцієнтом 2.04. На перемогу "Олімпіакосу" букмекери пропонують коефіцієнт 3.15. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3.35. Ставка на перемогу "Фіорентини" йде із коефіцієнтом 2.42. Прогноз на користь варіанта "Тотал більше 2,5 гола" доступний з коефіцієнтом 2.14.

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