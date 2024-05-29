Фиорентина контролирует финал Лиги конференций, но Олимпиакос держится

Матч "Олимпиакос" — "Фиорентина". Фото: x.com/europacnfleague

В Греции в эти минуты проходит финал Лиги конференций. В этом матче "Олимпиакос" играет против итальянской "Фиорентины".

Команды сыграли первый безголевой тайм, сообщил портал Новини.LIVE.

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All square at the break in Athens...#UECLfinal pic.twitter.com/R1nhzrd4A1 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 29, 2024

"Олимпиакос" — "Фиорентина"

В первом тайме итальянцы чаще контролировали мяч и больше били по воротам — девять ударов против двух у греков. При этом у "Олимпиакоса" столько же ударов в створ — по два у команд.

В Лиге конференций "Олимпиакос" выбил в плей-офф венгерский "Ференцварош", израильский "Маккаби" Тель-Авив, "Фенербахче", а в полуфинале греки дважды победили "Астон Виллу".

"Фиорентина" в плей-офф прошла израильский "Маккаби" Хайфа, чешскую "Викторию" Пльзень и бельгийский "Брюгге".

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