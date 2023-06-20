Фірміно, Модрич, Гюндоган та інші вільні агенти у футболі

Роберто Фірміно дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Літнє трансферне вікно-2023 виходить по-справжньому спекотним. Мессі вже знайшов новий клуб, сага з переходом Мбаппе у самому розпалі.

Деякі клуби можуть отримати зірок світового футболу і не заплатити за них ні цента, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Часто вільними агентами стають футболісти у віці. Клуби не хочуть укладати з ветеранами довгострокові контракти, а гравці відмовляються укладати угоди терміном на рік. Але є й винятки.

Шкріньяр: пів року на лаві запасних

Словацький захисник дуже засмутив керівництво "Інтера" після того, як відмовився продовжити контракт із клубом. 27-річний футболіст за п'ять років у Мілані став зіркою світового футболу. Його не переконали залишитися в "Інтері" навіть Скудетто та фінал Ліги чемпіонів.

Мілан Шкріньяр на тренуванні. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Тренерський штаб пішов на принцип і на пів року відправив одного з найкращих гравців "нерадзуррі" у запас. Це не змінило рішення Шкріньяра. Він уже попередньо домовився про перехід до "ПСЖ", але інтерес до футболіста виявляє і низка англійських клубів.

Модрич: рішення прийняте

Здається, хорватський півзахисник "Реала" безсмертний. У 37 років він швидко відновлюється від тяжких травм, проводить близько 40 матчів у всіх турнірах та залишається лідером однієї з найсильніших команд світу.

Лука Модрич у збірній Хорватії. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Клуби із Саудівської Аравії пропонують хорватові величезні гроші. Він заявив, що ухвалив рішення про майбутнє, але не розповідає про плани. До речі, напарник хорвата по "Реалу" Тоні Кроос теж стане вільним агентом.

Фірміно: кінець епохи

Ще нещодавно складно було уявити атаку "Ліверпуля" без тріо Роберто Фірміно — Мо Салах — Садіо Мане. Сенегалець уже встиг провести рік у "Баварії" і готовий повернутися на "Енфілд", а бразилець зібрався змінити клуб після дев'яти років у "Ліверпулі".

Найімовірніше, Фірміно продовжить кар'єру у "ПСЖ". Можливо, його енергія та натиск — саме те, чого французькому клубу не вистачає у єврокубках.

Гюндоган: втрата для "Сіті"

Капітан "Манчестер Сіті" зупинився за крок від дуже дивного рішення. Мало хто може піти з клубу після чемпіонської требла. Однак Ілкай Ґюндоган вирішив, що йому необхідний новий виклик, а його дружина хоче пожити біля моря.

Ілкай Гюндоган з Кубком чемпіонів. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Футболіст уже веде переговори з "Барселоною", яка просить його знизити вимоги щодо зарплати. Перехід може перебувати наступного тижня.

Маркус Тюрам: час на підвищення

Син знаменитого чемпіона світу-1998 Ліліана Тюрама заявив про себе у німецькій Бундеслізі, де з 2019 року виступає за гладбахську "Боруссію". Контракт форварда закінчується за кілька тижнів, і багато клубів вишикувалися в чергу за гравцем.

Тюраму вже 25 років, і настав час переходити в один із грандів Європи. Проблем із цим у нього не буде.

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