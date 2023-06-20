Фирмино, Модрич, Гюндоган и другие свободные агенты в футболе

Роберто Фирмино благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Летнее трансферное окно-2023 получается по настоящему жарким. Месси уже нашел новый клуб, сага с переходом Мбаппе в самом разгаре.

Некоторые клубы могут заполучить звезд мирового футбола и не заплатить за них ни цента, сообщает портал Новини.LIVE.

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Часто свободными агентами становятся футболисты в возрасте. Клубы не хотят заключать с ветеранами долгосрочные контракты, а игроки отказываются заключать соглашения сроком на год. Но есть и исключения.

Шкриньяр: полгода на скамейке запасных

Словацкий защитник очень расстроил руководство "Интера" после того, как отказался продлить контракт с клубом. 27-летний футболист за пять лет в Милане стал звездой мирового футбола. Его не убедили остаться в "Интере" даже Скудетто и финал Лиги чемпионов.

Милан Шкриньяр на тренировке. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Тренерский штаб пошел на принцип и на полгода отправил одного из лучших игроков "нерадзурри" в запас. Это не изменило решения Шкриньяра. Он уже предварительно договорился о переходе в "ПСЖ", но интерес к футболисту проявляет и ряд английских клубов.

Модрич: решение принято

Кажется, хорватский полузащитник "Реала" бессмертен. В 37 лет он быстро восстанавливается от тяжелых травм, проводит около 40 матчей во всех турнирах и остается лидером одной из сильнейших команд мира.

Лука Модрич в сборной Хорватии. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Клубы из Саудовской Аравии предлагают хорвату огромные деньги. Он заявил, что принял решение о будущем, но не рассказывает о планах. Кстати, напарник хорвата по "Реалу" Тони Кроос тоже станет свободным агентом.

Фирмино: конец эпохи

Еще недавно сложно было представить атаку "Ливерпуля" без трио Роберто Фирмино — Мо Салах — Садио Мане. Сенегалец уже успел провести год в "Баварии" и готов вернуться на "Энфилд", а бразилец собрался сменить клуб после девяти лет в "Ливерпуле".

Вероятнее всего, Фирмино продолжит карьеру в "ПСЖ". Возможно, его энергия и напор — именно то, чего французскому клубу не хватает в еврокубках.

Гюндоган: потеря для "Сити"

Капитан "Манчестер Сити" остановился в шаге от очень странного решения. Немногие могут уйти из клуба после чемпионского требла. Однако Илкай Гюндоган решил, что ему необходим новый вызов, а его супруга хочет пожить у моря.

Илкай Гюндоган с Кубком чемпионов. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Футболист уже ведет переговоры с "Барселоной", которая просит его снизить требования по зарплате. Переход может состоять на следующей неделе.

Маркус Тюрам: пора на повышение

Сын знаменитого чемпиона мира-1998 Лилиана Тюрама заявил о себе в немецкой Бундеслиге, где с 2019 года выступает за гладбахскую "Боруссию". Контракт форварда заканчивается через несколько недели, и многие клубы выстроились в очередь за игроком.

Тюраму уже 25 лет, и пора переходить в один из грандов Европы. Проблем с этим у него не будет.

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