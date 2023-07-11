Ф'юрі боїться Усика: промоутер українця пояснив, чому Тайсон тікає від бою

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі продовжує шукати відмовки, щоб уникнути бою проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика. Наразі "Циганський король" планує поєдинок із Френсісом Нганну, який майже нівелює шанси на грудневий бій з українцем.

Олександр Красюк, промоутер Усика, переконаний, що Ф'юрі просто боїться битися з його підопічним. Про це він сказав в інтерв'ю Seconds Out .

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Зазначимо, що раніше з вини британця зірвався поєдинок з Усиком у квітні, а тепер він не готовий битися у грудні.

Рішення за Тайсоном

За словами Красюка, їхня команда все зробила, щоб бій відбувся в грудні поточного року або в січні 2024-го в Саудівській Аравії і зараз рішення за Ф'юрі.

"Ми вирушили до Саудівської Аравії і продемонстрували наші наміри влаштувати цей бій. Але зараз м'яч на половині поля Тайсона Ф'юрі. Якщо він каже, що незадоволений грошима, то читайте, що він не поб'ється з Олександром Усиком, і гроші — не причина. Якщо він незадоволений датою, то читайте, що Ф'юрі не хоче битися з Усиком, оскільки боїться його", — сказав Красюк.

Також промоутер зазначив, що Ф'юрі лякає не особисто Усик, а можлива втрата свого становища у боксі, оскільки українець зараз є найбільшим викликом для британця.

"Олександр — найбільший можливий виклик для Ф'юрі в боксі. Він швидше поб'ється з Ентоні Джошуа, адже це теж грошовий бій, а ризик у ньому набагато менший", — зазначив Красюк.

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