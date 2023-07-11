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В андеркарте боя Усик — Дюбуа подерется еще один украинец

11 июля 2023 12:45
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Агабекян Карен
редактор
В андеркарте боя Усик — Дюбуа подерется еще один украинец
Василий Чеботарь. Фото: К2 Promotions
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Агабекян Карен
редактор

26 августа во Вроцлаве состоится поединок между чемпионом мира по версиях WBO, WBA, IBA Александром Усиком и Даниэлеи ДюбуаАндеркарт шоу продолжают украшать новыми участниками.

Очередным участником шоу станет боксер из Украины.

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Для шоу Усик — Дюбуа организовали хороший файт-кард

В рамках шоу во Вроцлаве выступит украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь. Пока неизвестно имя его соперника.

Чеботарь в своей профессиональной карьере выиграл 13 поединков, из которых пять досрочно.

Василий ранее не проигрывал, но уровень его оппозиции был очень низким.

Свой последний бой Чеботарь на профи ринге провел в январе, нокаутировав Хосе Луиса Кастильо во втором раунде.

Затем в мае Василий выступил  за сборную Молдовы на аматорском чемпионате мира IBA. На нем украинец проиграл в первом же поединке.

Чемпионат мира сборная Украины пропустила из-за участия в нем россиян и белорусов. Несмотря на это, у Чеботарь было бы немного шансов попасть в состав команды.

Напомним, хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино.

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