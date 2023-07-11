В андеркарте боя Усик — Дюбуа подерется еще один украинец
26 августа во Вроцлаве состоится поединок между чемпионом мира по версиях WBO, WBA, IBA Александром Усиком и Даниэлеи Дюбуа. Андеркарт шоу продолжают украшать новыми участниками.
Очередным участником шоу станет боксер из Украины.
Ранее стало известно, что во Вроцлаве свои поединки проведут украинцы Федор Черкашин и Денис Беринчик.
Для шоу Усик — Дюбуа организовали хороший файт-кард
В рамках шоу во Вроцлаве выступит украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь. Пока неизвестно имя его соперника.
Чеботарь в своей профессиональной карьере выиграл 13 поединков, из которых пять досрочно.
Василий ранее не проигрывал, но уровень его оппозиции был очень низким.
Свой последний бой Чеботарь на профи ринге провел в январе, нокаутировав Хосе Луиса Кастильо во втором раунде.
Затем в мае Василий выступил за сборную Молдовы на аматорском чемпионате мира IBA. На нем украинец проиграл в первом же поединке.
Чемпионат мира сборная Украины пропустила из-за участия в нем россиян и белорусов. Несмотря на это, у Чеботарь было бы немного шансов попасть в состав команды.
Напомним, хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино.
Голкипер Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер".
Полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги.
Андрей Лунин стал трансферной целью испанского клуба: "Реал" отпустит голкипера.
"Манчестер Юнайтед" продаст одного из лидеров: известна сумма трансфера.