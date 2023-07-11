В андеркарті бою Усик — Дюбуа поб'ється ще один українець

Василь Чоботар. Фото: К2 Promotions

26 серпня у Вроцлаві відбудеться поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBA Олександром Усиком та Даніеля Дюбуа. Андеркарт шоу продовжують прикрашати новими учасниками.

Черговим учасником шоу стане боксер із України.

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Для шоу Усик-Дюбуа організували хороший файткард.

У рамках шоу у Вроцлаві виступить український боксер напівсередньої ваги Василь Чоботар. Але поки ще невідоме ім'я його суперника.

Чоботар у своїй професійній кар'єрі виграв 13 поєдинків, із яких п'ять достроково. Василь раніше не програвав, але рівень його опозиції був дуже низьким.

Свій останній бій Чоботар на профі рингу провів у січні, нокаутувавши Хосе Луїса Кастільо у другому раунді.

Потім у травні Василь виступив за збірну Молдови на аматорському чемпіонаті світу ІВА. На ньому українець програв у першому поєдинку.

Чемпіонат світу збірна України пропустила через участь у ньому росіян та білорусів. Попри це, Чеботар мав мало шансів потрапити до складу команди.

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