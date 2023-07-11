Фьюри боится Усика: промоутер украинца объяснил, почему Тайсон убегает от боя

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает искать отговорки, чтобы увильнуть от боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика. Сейчас "Цыганский король" планирует поединок с Фрэнсисом Нганну, который почти нивелирует шансы на декабрьский поединок с украинцем.

Александр Красюк, промоутер Усика, убежден, что Фьюри просто боится драться с его подопечным. Об этом он сказал в интервью Seconds Out.

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Отметим, что ранее по вине британца сорвался поединок с Усиком в апреле, а теперь он не готов драться в декабре.

Решение за Тайсоном

По словам Красюка, их команда все сделала, чтобы бой состоялся в декабре текущего года или январе 2024-го в Саудовской Аравии и сейчас решение за Фьюри.

"Мы отправились в Саудовскую Аравию и продемонстрировали наши намерения устроить этот бой. Но на текущий момент мяч на половине поля Тайсона Фьюри. Если он говорит, что недоволен деньгами, то читайте, что он не подерется с Александром Усиком, и деньги — не причина. Если он недоволен датой, то читайте, что Фьюри не хочет драться с Усиком, поскольку боится его", — сказал Красюк.

Также промоутер отметил, что Фьюри пугает не лично Усик, а возможная потеря своего положения в боксе, поскольку украинец сейчас является самым большим вызовом для британца.

"Александр — самый большой возможный вызов для Фьюри в боксе. Он скорее подерется с Энтони Джошуа, ведь это тоже денежный бой, а риск в нем намного меньше", — отметил Красюк.

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