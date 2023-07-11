Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Фьюри боится Усика: промоутер украинца объяснил, почему Тайсон убегает от боя arrow

Фьюри боится Усика: промоутер украинца объяснил, почему Тайсон убегает от боя

11 июля 2023 15:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Фьюри боится Усика: промоутер украинца объяснил, почему Тайсон убегает от боя
Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает искать отговорки, чтобы увильнуть от боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика. Сейчас "Цыганский король" планирует поединок с Фрэнсисом Нганну, который почти нивелирует шансы на декабрьский поединок с украинцем.

Александр Красюк, промоутер Усика, убежден, что Фьюри просто боится драться с его подопечным. Об этом он сказал в интервью Seconds Out.

Читайте также:

Отметим, что ранее по вине британца сорвался поединок с Усиком в апреле, а теперь он не готов драться в декабре.

Решение за Тайсоном

По словам Красюка, их команда все сделала, чтобы бой состоялся в декабре текущего года или январе 2024-го в Саудовской Аравии и сейчас решение за Фьюри.

"Мы отправились в Саудовскую Аравию и продемонстрировали наши намерения устроить этот бой. Но на текущий момент мяч на половине поля Тайсона Фьюри. Если он говорит, что недоволен деньгами, то читайте, что он не подерется с Александром Усиком, и деньги — не причина. Если он недоволен датой, то читайте, что Фьюри не хочет драться с Усиком, поскольку боится его", — сказал Красюк.

Также промоутер отметил, что Фьюри пугает не лично Усик, а возможная потеря своего положения в боксе, поскольку украинец сейчас является самым большим вызовом для британца.

"Александр самый большой возможный вызов для Фьюри в боксе. Он скорее подерется с Энтони Джошуа, ведь это тоже денежный бой, а риск в нем намного меньше", — отметил Красюк.

Напомним, хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино.

Голкипер Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер".

Зинченко покинул клуб из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца.

Полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги.

Андрей Лунин стал трансферной целью испанского клуба: "Реал" отпустит голкипера.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз