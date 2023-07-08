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Ф'юрі проведе бій проти Нганну: найближчим часом чекайте на офіційний анонс

8 липня 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Ф'юрі проведе бій проти Нганну: найближчим часом чекайте на офіційний анонс
Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нганну. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі остаточно ухвалив рішення, яке не дозволить йому у грудні провести поєдинок проти володаря поясів WBO, WBA, IBF Олександра Усика. Британець натомість проведе бій проти бійця MMA.

Наступний бій британця стане виставковим, повідомив інсайдер Аріель Хельвані.

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Ймовірно, бій пройде у вересні чи жовтні, що виключить можливість проведення сутички проти Усика у грудні.

Циркове шоу замість бою за абсолютного чемпіона

За інформацією Хельвані, найближчим часом буде оголошено про поєдинок Ф'юрі проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

"Очікується, що бій Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну буде оголошено дуже скоро, згідно з джерелами", — написав авторитетний інсайдер.

Ф'юрі минулого року провів два поєдинки й обидва достроково виграв у Ділліана Уайта та Дерека Чісори. Цікаво, що в сутичці з Чісорою Тайсон не найкраще себе показав на тлі опонента, якого необхідно було перемагати набагато впевненіше.

Нганну раніше не бився в боксі, а в MMA за ним водиться статус найгрізнішого нокаутера. З 17 перемог у камерунця 12 нокаутів, переважно у першому раунді.

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