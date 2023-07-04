Усик — Ф'юрі: названо винного у зриві поєдинку

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: фотоколаж від World Choice Sports

Все йде до того, що поєдинок за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі між володарем титулів WBA, WBO, IBF Олександром Усиком та чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі не відбудеться. Раніше бій планували організувати у грудні у Саудівській Аравії.

Щодо зриву бою у квітні та в грудні висловився в інтерв'ю Rekatochklart шведський суперваговик Отто Валлін.

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Зазначимо, що Валлін боксував із Ф'юрі у вересні 2019 року і той поєдинок Тайсон запам'ятає на все життя. Швед зміг створити йому такі проблеми, які не створив ані Володимир Кличко, ані Деонтей Вайлдер.

Бій Валліна проти Ф'юрі. Фото: bildbyran.se

Винуватець всім зрозумілий

За словами Валліна, у зриві винен Ф'юрі, який часто все по-акторськи переграє та ускладнює. Саме через його протиріччя він досі не отримав жодного поєдинку, тоді як Усик у серпні проведе бій із Даніелем Дюбуа.

"Якщо дивитися зі сторони, то здається, що Тайсон часто переграє і тому все ускладнює. З ним важко працювати, оскільки він постійно суперечить сам собі.

Тому мені здається, що проблема у Ф'юрі. Подивіться, у Усика, з яким він мав би провести поєдинок, вже є бій, він зустрінеться з Дюбуа у серпні. Ф'юрі досі не боксував. Востаннє він побився у грудні проти Чісори. Тайсон міг би вже провести поєдинок та захистити титул, але сидить без діла”, — сказав Валлін.

Також Отто зазначив особливість Ф'юрі, який звинувачує всіх у страху боксувати з ним. Швед вважає, що відмовляють британцю тому, що з ним важко працювати та домовлятися.

"Ф'юрі постійно твердить, що готовий битися з усіма, але всі уникають його. Я не думаю, що хтось вірить йому. Здається, з ним дуже складно працювати, якщо чесно", — зазначив Отто.

Повідомлялося, що Ф'юрі не зможе побитися з Усиком у грудні тому, що у нього відбудеться виставковий поєдинок проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

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