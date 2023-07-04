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Усик — Фьюри: назван виновный в срыве поединка

4 июля 2023 16:18
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Агабекян Карен
редактор
Усик — Фьюри: назван виновный в срыве поединка
Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: фотоколлаж от World Choice Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Все идет к тому, что поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между обладателем титулов WBA, WBO, IBF Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри не состоится. Ранее бой планировали организовать в декабре в Саудовской Аравии.

Относительно срыва боя в апреле и в декабре высказался в интервью Rekatochklart шведский супертяжеловес Отто Валлин.

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Отметим, что Валлин боксировал с Фьюри в сентябре 2019 года и тот поединок Тайсон запомнит на всю жизнь. Швед смог создать ему такие проблемы, которые не создал ни Владимир Кличко, ни Деонтей Уайлдер.

Бой Валлина против Фьюри. Фото: bildbyran.se

Виновник всем понятен

По словам Валлина, в срыве виновен Фьюри, который часто все актерски переигрывает и усложняет. Именно из-за его противоречий он до сих пор не получил никакого поединка, тогда как Усика в августе проведет бой с Даниэлем Дюбуа.

"Если смотреть со стороны, то кажется, что Тайсон часто переигрывает и поэтому все усложняет. С ним трудно работать, поскольку он постоянно противоречит сам себе.

Поэтому мне кажется, что проблема в Фьюри. Посмотрите, у Усика, с которым он должен бы провести поединок, уже есть бой, он встретится с Дюбуа в августе. Фьюри до сих пор не боксировал. Последний раз он подрался в декабре против Чисоры. Тайсон мог бы уже провести поединок и защитить титул, но сидит без дела", — сказал Валлин.

Также Отто отметил особенность Фьюри, который всех обвиняет в страхе боксировать с ним. Швед считает, что отказывают британцу потому, что с ним сложно работать и договариваться.

"Фьюри постоянно твердит, что готов драться со всеми, но все избегают его. Я не думаю, что кто-то верит ему. Кажется, с ним очень сложно работать, если честно", — отметил Отто.

Сообщалось, что Фьюри не сможет подраться с Усиком в декабре потому, что у него состоится выставочный поединок против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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