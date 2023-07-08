Фьюри проведет бой против Нганну: в ближайшее время ждите официальный анонс
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри окончательно принял решение, которое не позволит ему в декабре провести поединок против обладателя поясов WBO, WBA, IBF Александра Усика. Британец вместо этого проведет бой против бойца MMA.
Следующий бой британца станет выставочным, сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.
Вероятно, бой пройдет в сентябре или октябре, что исключит возможность проведения схватки против Усика в декабре.
Цирковое шоу вместо боя за абсолютного чемпиона
По информации Хельвани, в ближайшее время будет объявлено о поединке Фьюри против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
"Ожидается, что бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну будет объявлен очень скоро, согласно источникам", — написал авторитетный инсайдер.
Фьюри в прошлом году провел два поединка и оба досрочно выиграл у Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Интересно, что в схватке с Чисорой Тайсон не лучшим образом себя показал на фоне оппонента, которого необходимо было побеждать намного увереннее.
Нганну ранее не дрался в боксе, а в MMA за ним водится статус самого грозного нокаутера. Из 17 побед у Нганну 12 нокаутов, в основном в первом раунде.
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