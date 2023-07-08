Фьюри проведет бой против Нганну: в ближайшее время ждите официальный анонс

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну. Фото: скриншот

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри окончательно принял решение, которое не позволит ему в декабре провести поединок против обладателя поясов WBO, WBA, IBF Александра Усика. Британец вместо этого проведет бой против бойца MMA.

Следующий бой британца станет выставочным, сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.

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Вероятно, бой пройдет в сентябре или октябре, что исключит возможность проведения схватки против Усика в декабре.

Цирковое шоу вместо боя за абсолютного чемпиона

По информации Хельвани, в ближайшее время будет объявлено о поединке Фьюри против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

"Ожидается, что бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну будет объявлен очень скоро, согласно источникам", — написал авторитетный инсайдер.

Фьюри в прошлом году провел два поединка и оба досрочно выиграл у Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Интересно, что в схватке с Чисорой Тайсон не лучшим образом себя показал на фоне оппонента, которого необходимо было побеждать намного увереннее.

Нганну ранее не дрался в боксе, а в MMA за ним водится статус самого грозного нокаутера. Из 17 побед у Нганну 12 нокаутов, в основном в первом раунде.

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