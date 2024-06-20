Тайсон Ф'юрі відверто зізнався, як зганьбився в британському барі

Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Британський важкоатлет Тайсон Ф'юрі отримав цього року одразу дві травми. Одну з них стала наслідком професійної підготовки до бою з Олександром Усиком, а ось інша вийшла досить курйозною.

Інцидент стався в одному з англійських барів, повідомив боксер в інтерв'ю Seconds Out.

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Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) відновлювався після бою, в якому він програв Олександру Усику титул абсолютного чемпіона світу. Коли синці та подряпини загоїлися, "Циганський король" вирішив вирушити в паб.

Тайсон Ф'юрі під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Ф'юрі вигнали з бару

Ця витівка виявилася не дуже вдалою, хоча сам Тайсон зізнався, що отримав задоволення від бійки. Британський боксер випив надто багато алкоголю і вступив у суперечку з іншими завсідниками пабу. Якоїсь миті сторони перейшли до розмови на підвищених тонах.

Коротка бійка закінчилася тим, що Ф'юрі вивели надвір, щоб він зміг подихати свіжим повітрям. У боксера закружляла голова, Тайсон упав прямо на бруківку й отримав декілька набряків. Однак він зумів уникнути серйозної травми.

Реванш Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком відбудеться 21 грудня 2024 року в Саудівській Аравії. Найближчим часом британець розпочне підготовку до бою.

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