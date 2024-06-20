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Фьюри рассказал, как чуть не получил травму вне боксерского ринга

20 июня 2024 13:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тайсон Фьюри откровенно признался, как опозорился в британском баре
Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри получил в этом году сразу две травмы. Одну из них стала следствием профессиональной подготовки к бою с Александром Усиком, а вот другая получилась достаточно курьезной.

Инцидент произошел в одном из английских баров, сообщил боксер в интервью Seconds Out

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) после восстанавливался после боя, в котором он проиграл Александру Усику титул абсолютного чемпиона мира. Когда синяки и царапины зажили, "Цыганский король" решил отправиться в паб. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Фьюри выгнали из паба 

Эта затея оказалась не очень удачной, хотя сам Тайсон признался, что получил удовольствие от потасовки. Британский боксер выпил слишком много алкоголя и вступил в спор с другими завсегдатаями паба. В какой-то момент стороны перешли к беседе на повышенных тонах. 

Короткая драка закончилась тем, что Фьюри вывели на улицу, чтобы он смог подышать свежим воздухом. У боксера закружилась голова, Тайсон упал прямо на мостовую и получил несколько ушибов. Однако он сумел избежать серьезной травмы. 

Реванш Тайсона Фьюри с Александром Усиком состоится 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии. В ближайшее время британец начнет подготовку к бою. 

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бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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