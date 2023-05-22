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ФК "Львів" готується до ліквідації

22 травня 2023 13:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
ФК "Львів" готується до ліквідації
Львівські футболісти перед матчем Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Один із клубів української Прем'єр-ліги (УПЛ) скоро припинить існування. Аутсайдер турніру ФК "Львів" проведе кілька матчів перед ліквідацією.

Львівська команда не візьме участі у сезоні 2023/2024, повідомляє Telegram-канал "Футбол 2.0".

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Команда футбольного клубу "Львів" припинить своє існування ще до завершення цього сезону. Президент клубу Богданом Копитько має намір ліквідувати команду першого червня 2023 року.

ФК Львів
Гравці "Львова" у матчі проти "Руху". Фото: УНІАН

Доля львівської команди

Тренерський штаб та футболісти команди вже проінформовані про рішення клубного керівництва. Їм слід найближчим часом забрати речі з клубної бази.

У сезоні 2022/2023 ФК "Львів" залишилося провести три поєдинки.

  • 25 травня "Львів" — "Чорноморець"
  • 29 травня "Львів" — "Інгулець"
  • 3 червня "Колос" — "Львів"

Керівництво клубу не планує відправляти команду до Ковалівки на поєдинок із місцевим "Колосом". Два інші матчі "Львів" зіграє молодіжним складом.

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