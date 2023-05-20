"Заря" приближается к бронзе: результаты матчей 27 тура УПЛ

Владимир Бражко пробивает пенальти в ворота "Миная". Фото: УПЛ

Сегодня, 20 мая, состоялось три матча 27 тура украинской Премьер-лиги по футболу. Одесский "Черноморец" принимал "Минай", луганская "Заря" сыграла с "Ингульцом", а киевское "Динамо" ездило в гости к "Александрие".

Подробнее об этих поединках — в материале Новини.LIVE.

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"Минай" продолжает отчаянно бороться за сохранение прописки в УПЛ. В 27 туре закарпатцы поехали в Одессу, чтобы померяться силами с местным Черноморцем.

Встреча вполне прогнозируемо проходила при ощутимом преимуществе хозяев, но забить в ворота гостей им не удавалось. Первый тайм завершился в ничью 0:0.

Во второй половине матча подопечные Романа Григорчука продолжали контролировать ход событий, пока не произошел досадный эпизод: во время одной из редких атак "Миная" Хадида срезал мяч в свои ворота. "Черноморец" всеми силами пытался отыграться, однако владения Бандуры были словно заколдованы. В итоге 0:1 — сверхважная победа закарпатцев.

УПЛ. 27-й тур. 20.05.2023

20 мая, Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" (Одесса) — ФК "Минай" — 0:1

Голы: Хадида (62, аг.)

Предупреждения: Мельник, Дмитрук, Немчанинов, Кравчук — Демченко

"Черноморец": Паст, Брагару, Ермаков, Гучек (Белый, 28, Войтихиосский, 78), Путря, Васильев, Демченко, Кузык (Гладкий, 78), Алефиренко, Бадибанга, Хадида (Авагимян, 64)

ФК "Минай": Бандура, Дмитрук, Булеа, Кравчук, Немчанинов, Петько, Витенчук, Рогозинский (Гончар, 80), Гечев (Твердохлиб, 70), Коломоец (Чуев, 88), Мельник

"Заря" одолела "Ингулец"

Луганская "Заря" принимала в Киеве "Ингулец". Несмотря на победу, этот поединок не стал для команды ван Леувен легкой прогулкой. Ребята из Петрово заставили изрядно поработать "черно-белых", чтобы взять желанные три очка.

Хозяева открыли счет на 21 минуте — пенальти реализовал Бражко. Преимущество в один мяч, в общем-то, отражало события на поле.

Иногда гости огрызались, но создать настоящую угрозу у ворот Сапутина им не удавалось. "Заря" заметно добавила в завершающей четверти игры и смогла удвоить свой перевес — отметился Назарий Русин. В итоге 2:0 — победа "черно-белых", еще больше приблизившая их к бронзовым наградам УПЛ. Кроме того, "Заря" установила новый клубный рекорд по набранным очкам в истории чемпионата Украины — 61 балл.

УПЛ. 27-й тур. 20.05.2023

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

"Заря" — "Ингулец" — 2:0

Голы: Владимир Бражко 21 (пен.), Назарий Русин 81

"Заря": Александр Сапутин, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Денис Антюх, Дмитрий Мышнев (Павел Полегенько 87), Сергей Булеца (Кирилл Дришлюк 69), Назарий Русин (Владислав Погорелый (2003) 87), Максим Имереков (Эдуард Хахлев 75), Арсений Батагов, Роман Вантух (Игорь Снурницын 88)

"Ингулец": Олег Билык, Евгений Запорожец, Владислав Клименко (Юрий Козыренко 46), Александр Козак, Артем Ситало (Максим Марусич 58), Александр Кучеренко, Виталий Павлов (Андрей Коробенко 78), Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев (Дмитрий Поспелов 46), Андрей Кухарук (Иван Головкин 67)

Предупреждение: Дмитрий Мышнев 86, Богдан Бутко 88 — Владислав Клименко 33, Евгений Запорожец 58, Юрий Козыренко 88

"Динамо" не заметило "Александрию"

Киевское "Динамо" одержало разгромную выездную победу над "Александрией".

В первом тайме киевляне вели в счете 2:0, однако на 41-й минуте хозяева сократили отставание и возродили интригу. Во второй половине поединка 2:1 держалось довольно долго, но на 73-й минуте Вивчаренко увеличил преимущество гостей. После этого арбитр матча приостановил игру из-за воздушной тревоги. А уже после возобновления матча подопечные Шовковского добили "горожан": сначала Логинов срезал мяч в свои ворота, а победную точку поставил Волошин. В итоге 1:5 — киевляне берут три очка.

Эпизод матча между "Александрией" и "Динамо". Фото: УПЛ

УПЛ. 27-й тур. 20.05.2023

Александрия, стадион "Ника"

ФК "Александрия" — "Динамо" — 1:5

Голы : Кирилл Сигеев 41 — Александр Андриевский 17, Владислав Ванат 33, Константин Вивчаренко 73, Сергей Логинов 80 (авт.), Назар Волошин 89

ФК "Александрия": Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Иван Матюшенко 83), Андрей Кулаков, Кирилл Сигеев (Владислав Калитвинцев 69), Олег Кожушко (Артем Шулянский 46), Сергей Логинов, Даниил Скорко, Эмиль Мустафаев, (Демьян Чубатый 83), Сергей Рыбалко

"Динамо" : Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Владислав Кабаев (Назар Волошин 82), Владимир Шепелев (Решат Рамадани 81), Кахим Перрис (Александр Караваев 82), Владислав Ванат (Денис Гармаш 66), Александр Тимур, Александр Андриевский, Виталий Буяльский, Александр Сирота

Предупреждение : Андрей Кулаков 84 — Владислав Кабаев 54

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