"Зоря" наближається до бронзи: результати матчів 27 туру УПЛ

Володимир Бражко пробиває пенальті у ворота "Миная". Фото: УПЛ

Сьогодні, 20-го травня, відбулось три матчі 27 туру української Прем’єр-ліги з футболу. Одеський "Чорноморець" приймав "Минай", луганська "Зоря" зіграла з "Інгульцем", а київське "Динамо" їздило в гості до "Олександрії".

Днтальніше про ці поєдинки — в матеріалі Новини.LIVE.

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"Минай" продовжує відчайдушно боротися за збереження прописки в УПЛ. В 27 турі закарпатці поїхали до Одеси, щоб помірятися силами з місцевим "Чорноморцем.

Зустріч, цілком прогнозовано, проходила за відчутної переваги господарів, але забити у ворота гостей їм не вдавалося. Перший тайм завершився у нічию 0:0.

У другій половині матчу підопічні Романа Григорчука продовжували контролювати хід подій, аж поки не сталася прикрість: під час однієї з рідкісних атак "Миная" Хадіда зрізав м’яч у власні ворота. "Чорноморець" усіма силами намагався відігратися, однак володіння Бандури були наче на замку. Тож 0:1 — надважлива перемога закарпатців.

УПЛ. 27-й тур. 20.05.2023

20 травня, Одеса, стадіон "Чорноморець"

"Чорноморець" (Одеса) — ФК "Минай" — 0:1

Голи: Хадіда (62, аг.)

Попередження: Мельник, Дмитрук, Немчанінов, Кравчук — Демченко

"Чорноморець": Паст, Брагару, Єрмаков, Гучек (Білий, 28, Войтіхіоський, 78), Путря, Васильєв, Демченко, Кузик (Гладкий, 78), Алефіренко, Бадібанга, Хадіда (Авагімян, 64)

ФК "Минай": Бандура, Дмитрук, Булеа, Кравчук, Немчанінов, Петько, Вітенчук, Рогозинський (Гончар, 80), Гечев (Твердохліб, 70), Коломоєць (Чуєв, 88), Мельник

"Зоря" здолала "Інгулець"

Луганська "Зоря" приймала у Києві "Інгулець". Попри перемогу, цей поєдинок не став для команди ван Леувена легкою прогулянкою. Хлопці з Петрового змусили добряче попрацювати "чорно-білих", аби взяти бажані три очки.

Господарі відкрили рахунок на 21 хвилині — пенальті реалізував Бражко. Перевага в один м’яч, загалом, відображала події на полі.

Час від часу гості огризалися, але створити справжню загрозу біля воріт Сапутіна їм не вдавалося. Натомість "Зоря" відчутно додала у завершельній чверті гри й змогла подвоїти свою перевгу — відзначився Назарій Русин. У підсумку 2:0 — перемога "чоно-білих", яка ще більше наблизила їх до бронзових нагород УПЛ. Окрім цього, "Зоря" встановила новий клубний рекорд за набраними очками в історії чемпіонату України — 61 бал.

УПЛ. 27-й тур. 20.05.2023

Київ. Стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського

"Зоря" — "Інгулець" — 2:0

Голи: Володимир Бражко 21 (пен.), Назарій Русин 81

"Зоря": Олександр Сапутін, Богдан Бутко, Володимир Бражко, Денис Антюх, Дмитро Мишньов (Павло Полегенько 87), Сергій Булеца (Кирило Дришлюк 69), Назарій Русин (Владислав Погорілий (2003) 87), Максим Імереков, Едуардо Герреро (Олексій Хахльов 75), Арсеній Батагов, Роман Вантух (Ігор Снурніцин 88)

"Інгулець": Олег Білик, Євген Запорожець, Владислав Клименко (Юрій Козиренко 46), Олександр Козак, Артем Сітало (Максим Марусич 58), Олександр Кучеренко, Віталій Павлов (Андрій Коробенко 78), Артем Смоляков, Дмитро Нагієв, Максим Ковальов (Дмитро Поспелов 46), Андрій Кухарук (Іван Головкін 67)

Попередження: Дмитро Мишньов 86, Богдан Бутко 88 - Владислав Клименко 33, Євген Запорожець 58, Юрій Козиренко 88

"Динамо" не помітило "Олександрію"

Київське "Динамо" здобуло розгромну виїзну перемогу над "Олександрією".

У першому таймі кияни вели у рахунку 2:0, однак на 41 хвилині господарі скоротили відставання й відродили інтригу. У другій половині поєдинку 2:1 трималося досить довго, але на 73 хвилині Вівчаренко збільшив перевагу гостей. Після цього арбітр матчу призупинив гру через повітряну тривогу. А вже після відновлення матчу підопічні Шовковського добили "містян": спочатку Логінов спрямував м'яч у власні ворота, а переможну крапку поставив Волошин. Тож 1:5 — кияни беруть три очки.

Епізод матчу між "Олександрією" та "Динамо". Фото: УПЛ

УПЛ. 27-й тур. 20.05.2023

Олександрія, стадіон "Ніка"

ФК "Олександрія" — "Динамо" — 1:5

Голи: Кирило Сігєєв 41 - Олександр Андрієвський 17, Владислав Ванат 33, Костянтин Вівчаренко 73, Сергій Логінов 80 (авт.), Назар Волошин 89

ФК "Олександрія": Микита Шевченко, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець (Іван Матюшенко 83), Андрій Кулаков, Кирило Сігєєв (Владислав Калітвінцев 69), Олег Кожушко (Артем Шулянський 46), Сергій Логінов, Данило Скорко, Еміль Мустафаєв, Юрій Копина (Дем'ян Чубатий 83), Сергій Рибалка

"Динамо": Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Владислав Кабаєв (Назар Волошин 82), Володимир Шепелєв (Решат Рамадані 81), Кахім Перріс (Олександр Караваєв 82), Владислав Ванат (Деніс Гармаш 66), Олександр Андрієвський, Олександр Тимчик, Максим Дячук, Віталій Буяльський, Олександр Сирота

Попередження: Андрій Кулаков 84 – Владислав Кабаєв 54

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