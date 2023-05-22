ФК "Львов" готовится к ликвидации

Львовские футболисты перед матчем. Фото: УНИАН

Один из клубов украинской Премьер-лиги (УПЛ) скоро прекратит существование. Аутсайдер турнира ФК "Львов" проведет несколько матчей перед ликвидацией.

Львовская команда не примет участия в сезоне 2023/2024, сообщает Telegram-канал "Футбол 2.0".

Читайте также:

Команда футбольного клуба "Львов" прекратит свое существование еще до завершения текущего сезона. Президент клуба Богданом Копытько намерен ликвидировать команду первого июня 2023-го года.

Игроки "Львова" в матче против "Руха". Фото: УНИАН

Судьба львовской команды

Тренерский штаб и футболисты команды уже проинформированы о решении клубного руководства. Им надлежит в ближайшее время забрать вещи с клубной базы.

В сезоне 2022/2023 ФК "Львов" осталось провести три поединка.

25 мая "Львов" — "Черноморец"

29 мая "Львов" — "Ингулец"

3 июня "Колос" — "Львов"

Руководство клуба не планирует отправлять команду в Ковалевку на поединок с местным "Колосом". Два других матча "Львов" сыграет молодежным составом.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни.

В лагере Хейни прокомментировали информацию о реванше с Ломаченко.

Через сутки после боя в Лас-Вегасе Василий Ломаченко получил вызов от звезды бокса.

Французский "ПСЖ" пригласит звезду на пост главного тренера команды.