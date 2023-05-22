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ФК "Львов" готовится к ликвидации

22 мая 2023 13:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
ФК "Львов" готовится к ликвидации
Львовские футболисты перед матчем. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Один из клубов украинской Премьер-лиги (УПЛ) скоро прекратит существование. Аутсайдер турнира ФК "Львов" проведет несколько матчей перед ликвидацией.

Львовская команда не примет участия в сезоне 2023/2024, сообщает Telegram-канал "Футбол 2.0".

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Команда футбольного клуба "Львов" прекратит свое существование еще до завершения текущего сезона. Президент клуба Богданом Копытько намерен ликвидировать команду первого июня 2023-го года.

ФК Львов
Игроки "Львова" в матче против "Руха". Фото: УНИАН

Судьба львовской команды

Тренерский штаб и футболисты команды уже проинформированы о решении клубного руководства. Им надлежит в ближайшее время забрать вещи с клубной базы.

В сезоне 2022/2023 ФК "Львов" осталось провести три поединка. 

  • 25 мая "Львов" — "Черноморец" 
  • 29 мая "Львов" — "Ингулец" 
  • 3 июня "Колос" — "Львов" 

Руководство клуба не планирует отправлять команду в Ковалевку на поединок с местным "Колосом". Два других матча "Львов" сыграет молодежным составом. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

В лагере Хейни прокомментировали информацию о реванше с Ломаченко. 

Через сутки после боя в Лас-Вегасе Василий Ломаченко получил вызов от звезды бокса. 

Французский "ПСЖ" пригласит звезду на пост главного тренера команды. 

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