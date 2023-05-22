ФК "Львов" готовится к ликвидации
Один из клубов украинской Премьер-лиги (УПЛ) скоро прекратит существование. Аутсайдер турнира ФК "Львов" проведет несколько матчей перед ликвидацией.
Львовская команда не примет участия в сезоне 2023/2024, сообщает Telegram-канал "Футбол 2.0".
Команда футбольного клуба "Львов" прекратит свое существование еще до завершения текущего сезона. Президент клуба Богданом Копытько намерен ликвидировать команду первого июня 2023-го года.
Судьба львовской команды
Тренерский штаб и футболисты команды уже проинформированы о решении клубного руководства. Им надлежит в ближайшее время забрать вещи с клубной базы.
В сезоне 2022/2023 ФК "Львов" осталось провести три поединка.
- 25 мая "Львов" — "Черноморец"
- 29 мая "Львов" — "Ингулец"
- 3 июня "Колос" — "Львов"
Руководство клуба не планирует отправлять команду в Ковалевку на поединок с местным "Колосом". Два других матча "Львов" сыграет молодежным составом.
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