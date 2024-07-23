Флік розповів, як виправить гру та результати Барселони

Ханс-Дітер Флік на тренуванні "Барселони". Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Головний тренер "Барселони" Ханс-Дітер Флік розкрив секрет власної ігрової філософії. Німецький фахівець розповів, якою буде гра команди у новому сезоні.

Флік назвав найважливіший фактор дій команди в інтерв'ю Mundo Deportivo.

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Ханс-Дітер Флік очолив "Барселону" цього літа після відставки Хаві Ернандеса. Німецький тренер запевнив, що поділяє філософію тих фахівців, які працювали у Каталонії. Фліку теж важливі командний пресинг та домінування по всьому полю. Але є ще один важливий аспект.

Ханс-Дітер Флік та президент клубу Жоан Лапорта. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Чого Флік хоче добитися від "Барселони"

Найголовнішим для каталонської команди у сезоні 2024/2025 стануть перемоги. Німецький тренер розуміє, що важливо зберегти ігрову філософію "Барселони", але без серйозних успіхів команда приречена, як і його перспективи в клубі.

Ханс-Дітер Флік та його помічник Тьяго Алькантара. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Флік припустив, що зміни відбуватимуться у кожному поєдинку "Барселони", щоби суперники не знали, чого чекати від команди. Тренер заявив, що команда може змінити спосіб пресингу чи позицію одного із півзахисників.

"Важливо бути готовими до будь-яких змін. Ми керуватимемося власними ідеями й дивимось, що зможе запропонувати суперник. Я хочу, щоб мої хлопці зосередилися на голах. Важливо використати кожен шанс", — заявив Флік.

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