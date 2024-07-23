Флик рассказал, как исправит игру и результаты Барселоны

Ханс-Дитер Флик на тренировке "Барселоны". Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик раскрыл секрет собственной игровой философии. Немецкий специалист рассказал, какой будет игра команды в новом сезоне.

Флик назвал самый важный фактор действий команды в интервью Mundo Deportivo.

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Ханс-Дитер Флик возглавил "Барселону" нынешним летом после отставки Хави Эрнандеса. Немецкий тренер заверил, что разделяет философию тех специалистов, которые работали в Каталонии. Флику тоже важны командный прессинг и доминирование по всему полю. Но есть еще один важный нюанс.

Ханс-Дитер Флик и президент клуба Жоан Лапорта. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Чего Флик хочет добиться от "Барселоны"

Самым главным для каталонской команды в сезоне 2024/2025 станут победы. Немецкий тренер понимает, что важно сохранить игровую философию "Барселоны", но без серьезных успехов команда будет обречена, как и его перспективы в клубе.

Ханс-Дитер Флик и его ассистент Тьяго Алькантара. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Флик предположил, что изменения будут проходить в каждом поединке "Барселоны", чтобы соперники не знали, чего ждать от команды. Тренер заявил, что команда может изменить способ прессинга или позицию одного из полузащитников.

"Важно быть готовыми к любым изменениям. Мы будем руководствоваться собственными идеями и смотреть, что сможет предложить соперник. Я хочу, чтобы мои парни сосредоточились на голах. Важно использовать каждый шанс", — заявил Флик.

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