Флік оголосив, коли піде з Барселони

Ганс-Дітер Флік під час матчу. Фото: Reuters/Vincent West

Головний тренер каталонської "Барселони" Ганс-Дітер Флік поділився кар'єрними планами. Він відверто розповів, скільки планує працювати із "синьо-гранатовими".

Флік очолив каталонців влітку цього року, нагадує Sport.es.

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Керівництво каталонської "Барселони" задоволено вибором нового головного тренера. Ганс-Дітер Флік налагодив гру команди, порозумівся з футболістами й повернув уболівальникам радість від гри. Фани готові ще довгі роки носити німецького наставника на руках, але не збирається залишатися в клубі надовго.

Тренер Ганс-Дітер Флік та футболіст "Барселони" Гаві. Фото: Reuters/Susana Vera

Коли Флік піде з "Барселони"

Наставник каталонської команди з усмішкою відповів на порівняння з Хосепом Гвардіолою, який присвятив англійському "Манчестер Сіті" десять років. Флік заявив, що не знає, як довго пробуде у "Барселоні". Він не впевнений, що працюватиме в каталонському клубі довше одного десятиліття.

Флік нагадав, що йому вже 59 років. Наставник має сім'ю, а сам він любить проводити час із чотирма онуками, яких рідко бачить через роботу. Німецький фахівець хотів би виправити цю ситуацію, а тому збирається піти на пенсію до свого 70-го дня народження.

Контракт Фліка із "Барселоною" діє до літа 2026 року. Після 13 турів у Ла-Лізі каталонці впевнено очолюють турнірну таблицю.

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