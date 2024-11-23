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Флик объяснил, когда планирует уйти из Барселоны

23 ноября 2024 16:03
Станислав Костюк - Редактор
Флик объявил, когда уйдет из Барселоны
Ханс-Дитер Флик во время матча. Фото: Reuters/Vincent West
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился карьерными планами. Он откровенно рассказал, сколько планирует работать с "сине-гранатовыми". 

Флик возглавил каталонцев летом этого года, напоминает Sport.es.

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Руководство каталонской "Барселоны" довольно выбором нового главного тренера. Ханс-Дитер Флик наладил игру команды, нашел общий язык с футболистами и вернул болельщикам радость от игры. Фаны готовы еще долгие годы носить немецкого наставника на руках, но он не собирается оставаться в клубе надолго. 

Ханс-Дитер Флик и Гави
Тренер Ханс-Дитер Флик и футболист "Барселоны" Гави. Фото: Reuters/Susana Vera

Когда Флик уйдет из "Барселоны" 

Наставник каталонской команды с улыбкой ответил на сравнение с Хосепом Гвардиолой, который посвятил английскому "Манчестер Сити" десять лет. Флик заявил, что не знает, как долго пробудет в "Барселоне". Он не уверен, что будет работать в каталонском клубе дольше одного десятилетия. 

Флик напомнил о том, что ему уже 59 лет. У наставника есть семья, а сам он любит проводить время с четырьмя внуками, которых редко видит из-за работы. Немецкий специалист хотел бы исправить эту ситуацию, а потому собирается уйти на пенсию до своего 70 дня рождения. 

Контракт Флика с "Барселоной" действует до лета 2026 года. После 13 туров в Ла Лиге каталонцы уверенно возглавляют турнирную таблицу. 

Напомним, бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил шансы команды обыграть Бельгию в Лиге Наций. 

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спорт футбол Барселона тренер Ханс-Дитер Флик

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