Флик объявил, когда уйдет из Барселоны

Ханс-Дитер Флик во время матча. Фото: Reuters/Vincent West

Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился карьерными планами. Он откровенно рассказал, сколько планирует работать с "сине-гранатовыми".

Флик возглавил каталонцев летом этого года, напоминает Sport.es.

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Руководство каталонской "Барселоны" довольно выбором нового главного тренера. Ханс-Дитер Флик наладил игру команды, нашел общий язык с футболистами и вернул болельщикам радость от игры. Фаны готовы еще долгие годы носить немецкого наставника на руках, но он не собирается оставаться в клубе надолго.

Тренер Ханс-Дитер Флик и футболист "Барселоны" Гави. Фото: Reuters/Susana Vera

Когда Флик уйдет из "Барселоны"

Наставник каталонской команды с улыбкой ответил на сравнение с Хосепом Гвардиолой, который посвятил английскому "Манчестер Сити" десять лет. Флик заявил, что не знает, как долго пробудет в "Барселоне". Он не уверен, что будет работать в каталонском клубе дольше одного десятилетия.

Флик напомнил о том, что ему уже 59 лет. У наставника есть семья, а сам он любит проводить время с четырьмя внуками, которых редко видит из-за работы. Немецкий специалист хотел бы исправить эту ситуацию, а потому собирается уйти на пенсию до своего 70 дня рождения.

Контракт Флика с "Барселоной" действует до лета 2026 года. После 13 туров в Ла Лиге каталонцы уверенно возглавляют турнирную таблицу.

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