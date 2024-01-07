Форвард Баварії перейде в МЮ або в Саудівську Аравію
34-річний нападник Баварії Ерік Чупо-Мотінг шукає варіанти для продовження кар’єри. Якщо мюнхенський клуб його не продасть взимку, то через пів року він піде вільним агентом.
Про це пише Sky Sports, передає Новини.LIVE.
Серед варіантів продовження кар'єри Чупо-Мотінг розглядає Катар та Саудівську Аравію.
Також на форварда претендує "Манчестер Юнайтед", проте на цю мить він не є для манкуніанців пріоритетним варіантом. За інформацією The Athletic, "червоні дияволи" хотіли би бачити у своєму складі не тільки Еріка, але й Томаса Мюллера, але останній підписав новий контракт з мюнхенцями перед новим роком.
Інші пріоритети МЮ
Також керівництво англійського клубу зацікавлене у послугах найкращого бомбардира "Штутгарта" Сергу Гірассі, який забив 17 голів у 14 матчах. Але його перехід залежатиме від того, чи вдасться Манчестер Юнайтед продати когось із своїх гравців.
Glückwunsch zu deinem ersten Tor für den #FCBayern, Noël! 💪— FC Bayern München (@FCBayern) January 6, 2024
♦️ #FCBFCB | 1-1 | 70' ♦️ pic.twitter.com/xLo1XDWw0B
До того ж, "Манчестер Юнайтед" контактував з РБ "Лейпциг" щодо Тімо Вернера. Зазначається, що манкуніанці стежили за нападником ще до його переходу до "Челсі" 2020 року.
Додамо, що нинішнього сезону Ерік Максим Чупо-Мотінг взяв участь у 19 матчах у всіх турнірах, зігравши при цьому лише 519 хвилин. За цей час він встиг відзначитись трьома голами.
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