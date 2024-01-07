Форвард Баварії перейде в МЮ або в Саудівську Аравію

Ерік Чупо-Мотінг на розминці. Фото: Reuters

34-річний нападник Баварії Ерік Чупо-Мотінг шукає варіанти для продовження кар’єри. Якщо мюнхенський клуб його не продасть взимку, то через пів року він піде вільним агентом.

Про це пише Sky Sports, передає Новини.LIVE.

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Також на форварда претендує "Манчестер Юнайтед", проте на цю мить він не є для манкуніанців пріоритетним варіантом. За інформацією The Athletic, "червоні дияволи" хотіли би бачити у своєму складі не тільки Еріка, але й Томаса Мюллера, але останній підписав новий контракт з мюнхенцями перед новим роком.

Інші пріоритети МЮ

Також керівництво англійського клубу зацікавлене у послугах найкращого бомбардира "Штутгарта" Сергу Гірассі, який забив 17 голів у 14 матчах. Але його перехід залежатиме від того, чи вдасться Манчестер Юнайтед продати когось із своїх гравців.

До того ж, "Манчестер Юнайтед" контактував з РБ "Лейпциг" щодо Тімо Вернера. Зазначається, що манкуніанці стежили за нападником ще до його переходу до "Челсі" 2020 року.

Додамо, що нинішнього сезону Ерік Максим Чупо-Мотінг взяв участь у 19 матчах у всіх турнірах, зігравши при цьому лише 519 хвилин. За цей час він встиг відзначитись трьома голами.

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