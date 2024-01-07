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Форвард Баварии перейдет в МЮ или Саудовскую Аравию

7 января 2024 08:54
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Форвард Баварии перейдет в МЮ или Саудовскую Аравию
Эрик Чупо-Мотинг на разминке. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

34-летний нападающий Баварии Эрик Чупо-Мотинг ищет варианты для продолжения карьеры. Если мюнхенский клуб его не продаст зимой, то через полгода он уйдет свободным агентом.

Об этом пишет Sky Sports, передает Новини.LIVE.

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Среди вариантов продолжения карьеры Чупо-Мотинг рассматривает Катар и Саудовскую Аравию.

Также на форварда претендует "Манчестер Юнайтед", однако сейчас он не является для манкунианцев приоритетным вариантом. По информации The Athletic, красные дьяволы хотели бы видеть в своем составе не только Эрика, но и Томаса Мюллера, но последний подписал новый контракт с мюнхенцами перед новым годом.

Другие приоритеты МЮ

Также руководство английского клуба заинтересовано в услугах лучшего бомбардира "Штутгарта" Серги Гирасси, забившего 17 голов в 14 матчах. Но его переход будет зависеть от того, удастся ли "Манчестер Юнайтед" продать кого-нибудь из своих игроков.

К тому же "Манчестер Юнайтед" контактировал с РБ Лейпциг по Тимо Вернеру. Отмечается, что манкунианцы следили за нападающим еще до перехода в Челси в 2020 году.

Добавим, что в нынешнем сезоне Эрик Максим Чупо-Мотинг принял участие в 19 матчах во всех турнирах, сыграв при этом всего 519 минут. За это время он успел отличиться тремя голами.

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