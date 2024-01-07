Форвард Баварии перейдет в МЮ или Саудовскую Аравию
34-летний нападающий Баварии Эрик Чупо-Мотинг ищет варианты для продолжения карьеры. Если мюнхенский клуб его не продаст зимой, то через полгода он уйдет свободным агентом.
Об этом пишет Sky Sports, передает Новини.LIVE.
Среди вариантов продолжения карьеры Чупо-Мотинг рассматривает Катар и Саудовскую Аравию.
Также на форварда претендует "Манчестер Юнайтед", однако сейчас он не является для манкунианцев приоритетным вариантом. По информации The Athletic, красные дьяволы хотели бы видеть в своем составе не только Эрика, но и Томаса Мюллера, но последний подписал новый контракт с мюнхенцами перед новым годом.
Другие приоритеты МЮ
Также руководство английского клуба заинтересовано в услугах лучшего бомбардира "Штутгарта" Серги Гирасси, забившего 17 голов в 14 матчах. Но его переход будет зависеть от того, удастся ли "Манчестер Юнайтед" продать кого-нибудь из своих игроков.
Glückwunsch zu deinem ersten Tor für den #FCBayern , Noël! 💪— FC Bayern Munchen (@FCBayern) January 6, 2024
♦️ #FCBFCB | 1-1 | 70' ♦️ pic.twitter.com/xLo1XDWw0B
К тому же "Манчестер Юнайтед" контактировал с РБ Лейпциг по Тимо Вернеру. Отмечается, что манкунианцы следили за нападающим еще до перехода в Челси в 2020 году.
Добавим, что в нынешнем сезоне Эрик Максим Чупо-Мотинг принял участие в 19 матчах во всех турнирах, сыграв при этом всего 519 минут. За это время он успел отличиться тремя голами.
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