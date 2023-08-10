Форвард "Динамо" назвав причину несподіваного завершення кар'єри
Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Кравець розкрив причини нещодавньої заяви про завершення кар'єри. Він перестав виходити на поле у 34 роки.
Кравець пояснив, що його проблеми почали посилюватись, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на SportArena.
Нещодавно Артем Кравець оголосив рішення припинити активну кар'єру футболіста. Це прозвучало несподівано, оскільки форвард ще молодий і міг би грати щонайменше кілька років. Кравець колись вважався дуже перспективним гравцем, але йому так і не вдалося позбутися травм.
Причини завершення кар'єри
Саме проблеми зі здоров'ям стали одним із чинників, які наблизили "футбольну пенсію" Артема Кравця. Форвард чесно зізнався, що останнім часом йому було дуже важко відновлюватись. Давався взнаки й психологічний фактор: нерідко Кравець був змушений повертатися в лазарет незабаром після одужання.
Останнім клубом у кар'єрі футболіста став турецький "Сакар'яспор". Ця команда виступає не в елітному дивізіоні, Кравцю часто доводилося грати на поганих полях. До того ж після початку повномасштабної війни в Україні Артем не міг зосередитися на грі у футбол.
Нещодавно Кравець очолив футбольну академію "Динамо". У складі "біло-синіх" він відіграв 144 матчі, забив 43 голи та зробив 14 результативних передач.
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