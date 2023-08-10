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Форвард "Динамо" назвав причину несподіваного завершення кар'єри

10 серпня 2023 15:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Форвард "Динамо" назвав причину несподіваного завершення кар'єри
Артем Кравець у формі збірної України. Фото: instagram.com/kravets89/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Кравець розкрив причини нещодавньої заяви про завершення кар'єри. Він перестав виходити на поле у 34 роки.

Кравець пояснив, що його проблеми почали посилюватись, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на SportArena.

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Нещодавно Артем Кравець оголосив рішення припинити активну кар'єру футболіста. Це прозвучало несподівано, оскільки форвард ще молодий і міг би грати щонайменше кілька років. Кравець колись вважався дуже перспективним гравцем, але йому так і не вдалося позбутися травм.

Артем Кравець
Артем Кравець на тренуванні. Фото: instagram.com/kravets89/

Причини завершення кар'єри

Саме проблеми зі здоров'ям стали одним із чинників, які наблизили "футбольну пенсію" Артема Кравця. Форвард чесно зізнався, що останнім часом йому було дуже важко відновлюватись. Давався взнаки й психологічний фактор: нерідко Кравець був змушений повертатися в лазарет незабаром після одужання.

Останнім клубом у кар'єрі футболіста став турецький "Сакар'яспор". Ця команда виступає не в елітному дивізіоні, Кравцю часто доводилося грати на поганих полях. До того ж після початку повномасштабної війни в Україні Артем не міг зосередитися на грі у футбол.

Нещодавно Кравець очолив футбольну академію "Динамо". У складі "біло-синіх" він відіграв 144 матчі, забив 43 голи та зробив 14 результативних передач.

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