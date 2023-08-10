Форвард "Динамо" назвал причину неожиданного завершения карьеры

Артем Кравец в форме сборной Украины. Фото: instagram.com/kravets89/

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Кравец раскрыл причины недавнего заявления о завершении карьеры. Он перестал выходить на поле в 34 года.

Кравец объяснил, что его проблемы начали усугубляться, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на SportArena.

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Недавно Артем Кравец объявил о решении прекратить активную карьеру футболиста. Это прозвучало неожиданно, поскольку форвард еще молод и мог бы играть как минимум несколько лет. Кравец некогда считался очень перспективным игроком, но ему так и не удалось избавиться от травм.

Артем Кравец на тренировке. Фото: instagram.com/kravets89/

Причины завершения карьеры

Именно проблемы со здоровьем стали одним из факторов, которые приблизили "футбольную пенсию" Артема Кравца. Форвард честно признался, что в последнее время ему было очень тяжело восстанавливаться. Сказывался и психологический фактор: нередко Кравец был вынужден возвращаться в лазарет вскоре после выздоровления.

Последним клубом в карьере футболиста стал турецкий "Сакарьяспор". Эта команда выступает не в элитном дивизионе, Кравцу часто приходилось играть на плохих полях. К тому же, после начала полномасштабной войны в Украине Артем не мог сосредоточиться на игре в футбол.

Недавно Кравец возглавил футбольную академию "Динамо". В составе "бело-синих" он отыграл 144 матча, забил 43 гола и сделал 14 результативных передач.

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