Форвард Динамо відпочив на несподіваному курорті

Владислав Супряга на базі "Динамо". Фото: instagram.com/vladyslavsupriaha/

Форвард київського "Динамо" Владислав Супряга поділився з уболівальниками фотографією із зимового відпочинку. Футболіст скористався паузою у сезоні та вирушив у гори.

Супряга здивувало фанів "Динамо" філософською цитатою, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний Instagram-аккаунт гравця.

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Владислав Супряга вирішив не залишатися у Києві під час короткої новорічної відпустки. Однак при цьому форвард залишився солідарним з уболівальниками й не поїхав на закордонний курорт. Він обрав для поїздки мальовничий куточок України.

Владислав Супряга у Карпатах. Скріншот instagram.com/vladyslavsupriaha/

Куди вирушив Супряга

Футболіст київського "Динамо" опублікував фотографію, де позує на тлі зимового гірського пейзажу. Владислав Супряга стоїть по щиколотку в снігу і досить посміхається до камери. Точно не відомо, де саме проводить відпустку "динамівець", проте геолокація вказує на карпатські гори.

"Якщо тобі важко, значить ти підіймаєшся. Якщо тобі легко, значить ти летиш у прірву", — такою цитатою Генрі Форда Владислав Супряга підписав цей знімок.

У сезоні-2023/2024 форвард "Динамо" став частіше з'являтися на полі після того, як команду очолив Олександр Шовковський. Супряга вже зіграв чотири матчі та зробив одну результативну передачу.

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