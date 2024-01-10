Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Форвард Динамо відпочив на несподіваному курорті arrow

Форвард Динамо відпочив на несподіваному курорті

10 січня 2024 11:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Форвард Динамо відпочив на несподіваному курорті
Владислав Супряга на базі "Динамо". Фото: instagram.com/vladyslavsupriaha/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард київського "Динамо" Владислав Супряга поділився з уболівальниками фотографією із зимового відпочинку. Футболіст скористався паузою у сезоні та вирушив у гори.

Супряга здивувало фанів "Динамо" філософською цитатою, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний Instagram-аккаунт гравця.

Читайте також:

Владислав Супряга вирішив не залишатися у Києві під час короткої новорічної відпустки. Однак при цьому форвард залишився солідарним з уболівальниками й не поїхав на закордонний курорт. Він обрав для поїздки мальовничий куточок України.

Владислав Супряга
Владислав Супряга у Карпатах. Скріншот instagram.com/vladyslavsupriaha/

Куди вирушив Супряга

Футболіст київського "Динамо" опублікував фотографію, де позує на тлі зимового гірського пейзажу. Владислав Супряга стоїть по щиколотку в снігу і досить посміхається до камери. Точно не відомо, де саме проводить відпустку "динамівець", проте геолокація вказує на карпатські гори.

"Якщо тобі важко, значить ти підіймаєшся. Якщо тобі легко, значить ти летиш у прірву", — такою цитатою Генрі Форда Владислав Супряга підписав цей знімок.

У сезоні-2023/2024 форвард "Динамо" став частіше з'являтися на полі після того, як команду очолив Олександр Шовковський. Супряга вже зіграв чотири матчі та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника. 

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

Яремчук може повернутися до України, що відомо.

"Динамо" має намір підписати зіркового закордонного футболіста.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі